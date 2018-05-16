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16 Mayıs 2018 15:43

Şampiyon Selçuk Çebi, Trabzon’da genç yeteneklerin taramasına katıldı

Dünya ve Avrupa Güreş Şampiyonu, AK Parti Trabzon Milletvekili Aday Adayı Selçuk Çebi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ’Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme’ projesinin Trabzon uygulamasına katıldı.

Şampiyon Selçuk Çebi, Trabzon’da genç yeteneklerin taramasına katıldı

16 Mayıs 2018 15:43


Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliğinde ülke genelinde yürütülen ‘Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme’ projesinin Trabzon uygulaması Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonunda yapılmaya başlandı. Projenin ilk gününde Trabzon Valisi Yücel, Türkiye Sportif Yetenek Tarama çalışmalarının Trabzon uygulamasını yerinde inceledi. Vali Yücel Yavuz, "Spor tesisleri bakımından altyapısı güçlü Trabzon’umuzun genç yeteneklerini ortaya çıkarmayı ve spora yönlendirmeyi hedefleyen güzel bir proje. Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme projesi çocuklarımızın doğru yönlendirilmesiyle gelecekte uluslararası düzeyde başarılı sporcuların çıkarılmasını, sporun gelişmesini ve tabana yayılmasını hedefliyor" dedi


Taramaları Vali Yücel Yavuz ile birlikte izleyen AK Parti Trabzon Milletvekili Aday Adayı Selçuk Çebi ise, "Genç yeteneklerin bulunması için bu taramalar çok önemsiyoruz. Bu taramalar sonucunda yetenekli sporcularımızı keşif edeceğiz ve yönlendirmeler yapacağız. O yüzden bu taramalar çok önemli" ifadelerini kullandı.




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