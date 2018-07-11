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11 Temmuz 2018 17:31

Sümela Manastırı’na yapılacak teleferik projesi için ihale süreci başladı

Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’nde bulunan Sümela Manastırı’nda inşa edilecek olan teleferik ve seyir terası için ihale süreci Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinde alınan kararla resmen başladı.

Sümela Manastırı’na yapılacak teleferik projesi için ihale süreci başladı

11 Temmuz 2018 17:31


Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi Temmuz ayının ilk toplantısında Sümela Manastırı ve çevresinde inşa edilecek olan teleferik ve seyir terası için görüşerek projeyi Plan ve Bütçe Komisyonuna havale etti.


Türkiye’nin en önemli teleferik hattını ihaleye çıkmaya hazırlandıklarını kaydeden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, "Sümela’da yapılacak olan teleferik kadar Türkiye genelinde ilgi görecek ve kar sağlayacak başka bir teleferik projesi bulunmuyor. Bana göre Türkiye’de geliri de en çok olabilecek olan teleferik hattıdır. 2015 yılında 650 bin insanın bir yıl içinde ziyaret ettiği Sümela ve Altındere Vadisi’ne teleferik ve seyir terası dahil olmak üzere projemiz hazırlanmış, tamamlanmış ve ihaleye çıkmak için meclisimizin huzuruna gelmiştir. Hiçbir teleferiğin o kadar büyük müşteri kapasitesi olacağı kanaatinde değilim. Projemizin bütün çalışmaları Orman Bakanlığı ve Maliye ile anlaşmaları tamamlanmış durumdadır. Şimdiden Trabzon’a, Trabzon turizmine, Türkiye’ye hayırlı olsun diyorum. Bu çok önemli bir yatırımdır. Uzun süre bakanlıklarda uğraştığımız, genel müdürlükte takip ettiğimiz ve sonuçlandırdığımız dev bir adımdır” ifadelerini kullandı.




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