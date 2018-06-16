Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer, bayramlaşma töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sümer, bayramlaşmalarda kucaklaşmanın önemli olduğunu belirterek, "Trabzonspor sadece bu bayramlaşmalar ile bir araya gelmekle yetinmemeli. Trabzonspor farklı durum ve şartlarda da bir araya gelerek iyi bir dayanışma örneği göstermeli. Bunu yapmalıyız ki bu zorlukların üstesinden birlikte gelelim" dedi.

"Okay’ın ayrılma ihtimali karşısında hazırlıklarımız vardı"

Sümer, İspanya’nın Celta Vigo kulübüne transfer olan Okay Yokuşlu ile ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Biz de duyurulara göre bilgi edindik. Artık onun ayrıldığını düşünüyoruz. Ama Okay’ın ayrılma ihtimali karşısında hazırlıklarımız vardı. Kendisi de bu tür mesajlar vermişti. Biz de ne yaparız konusunda bir arayış içerisinde olduk. Onun yerini kapama noktasındaki çalışmalarımızın ne kadar etkin olduğunu zamanla göreceğiz. Ben büyük bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyorum. Elbetteki bu kardeşimiz önemli bir oyuncudur ama bir oyuncunun gitmesiyle takımın etkinliği düşecekse bu sorunu oyuncu da değil kulüpte aramak lazım."

"Savunma güvenliğini koruduğumuz zaman bir büyük problemi çözeceğiz"

Transfer çalışmalarıyla ilgili olarak ise Sümer, "Çalışmalar sonuca geldi demek yanlış olur ama temaslar iyi gidiyor. Gerekli tamamlamaları yapacağız. Giden oyunculara sayısal bakmamak lazım, verimlilik olarak bakmak lazım. Bizde performansı çok yüksek oyunculardan Trabzonspor mahrum kaldı denemez. O yüzden kaygıya neden olmayacak bir eksilme söz konusu. Biz bu oyuncuların gideceğine göre hazırlık yapıyorduk lig bitmeden. İnanıyorum ki iyi bir tamamlama yapacağız ve oradaki eksikliği gidereceğiz. Savunma güvenliğini koruduğumuz zaman bir büyük problemi çözeceğiz. O zaman sonuç üretmedeki potansiyelimiz de yükselecektir. Eksiklerimizi sadece transferle değil kendi kaynaklarımızdan da katkılar yapacağız" sözlerini sarf etti.

"Burak, Kucka ve Sosa bizim sözleşmeli oyuncularımız"

Transferde gündemlerinde olan Damien Da Silva’daki belirsizliğin devam ettiğini belirten Sümer, halen o konunun netlik kazanmadığını vurguladı. Sümer, "Burak, Kucka ve Sosa’yla ilgili hiçbir yorum yapamayız çünkü bu oyuncular sözleşmeli oyuncularımız. Gidecek veya kalacak olsalar da değersizleştirme yanlışına düşmemiz söz konusu değil. Alıcısı olur gibi bir hazırlığımız var. Gelen hocamızın da, ‘Gitsinler’ şeklindeki bir yaklaşım içerisinde değil. Biz değerlendirmeye çalışacağız. Burak veya diğer oyuncularla ilgili yeni bir gelişme yok. Basın da bir şeyler okuyoruz ama bize intikal eden bir durum yok"

"Yusuf ve Abdülkadir ile görüştüm"

Yusuf ve Abdülkadir ile birkaç kere görüşme yaptığını belirten Sümer, "Onları diğer alt yapıdan gelen oyuncularla birlikte çağırdım. Onlar için de iyi bir motivasyon olsun istedim. Şundan herkes emin olsun, Trabzonspor’da artık alt yapıdan gelen bir oyuncunun performansı ortadayken ihmale uğraması bizim kabul etmeyeceğiz bir durum. Onlara daha çok ön plana çıkarmaya ve taktir etmeye çalışacağız" şeklinde konuştu

"Yattara da ekibe katılabilir"

Altyapıda Hamit Cihan’ı görevlendirdiklerini belirten Sümer, "Hamit Cihan hocamız altyapıyla ilgili çalışmalara başladı. Alt yapıdaki kadro Hamit hocanın sorumluğu içerisinde. O kendi kadrosunu kuracak. Kimlerle çalışacağına karar verecek. Yattara’yı da katabilir ekibine ama onun bileceği bir durum" ifadelerini kullandı.

"İki tane merkez savunma oyuncusuna ihtiyacımız var"

Ellerindeki oyuncuların durumuna göre hareket edeceklerini vurgulayan Sümer, "Henüz kadro netleşmediği için bir sayı vermek mümkün değil. Eski kadrodan 20 oyuncu kalırsa belki 6 tane belki daha fazla oyuncu alacağız. Yani gidecek oyunculara göre o sayı netleşecek. Burada oyuncuları sadece sayısal olarak düşünmemek lazım mevkilere göre kalitelerine bakacağız. Gidecek olan oyuncular zaten gidenlerdir. Başka gidecek oyuncularla ilgili konuşamayız çünkü onun bir garantisi yok. İki tane merkez savunma oyuncusuna şiddetle ihtiyaç duyduğumuzu baştan beri biliyorduk. O noktada çalışmalarımızı yapıyorduk. Her oyuncunun kendine özgü farkları vardır. Mevki olarak gidenlerin yeri tamamlanacak" diye konuştu.

"Yusuf ve Abdülkadir bizim çocuklarımız"

Trabzonspor Kulübü Genel Koordinatörü Özkan Sümer, herhangi bir oyuncuya resmi transfer teklif gelip gelmediğiyle ilgili soruya ise, şöyle cevap verdi:

"Oldukça abartılı rakamlar geliyor. Bu oyuncuları sadece ekonomik ihtiyacımıza göre kalkıp elden çıkartmak gibi bir anlayışımız yok. Onlar bizim çocuklarımız. Onlara karşı bizim sorumluluğumuz var. Ama şartlar gelir onların da geleceği için kulübün de yararına oluşacak bir durum ortaya çıkarsa yine onların tercihi bir değerlendirme söz konusu olabilir. Bizim kalkıp bir oyuncuyu eşya gibi oraya buraya taşıma durumumuz yok."