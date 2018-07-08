Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Trabzon Havalimanı’ndan alınan bilgilere göre, 2017 yılının ilk 6 ayında iç hatlarda 1 milyon 732 bin 330, dış hatlarda 38 bin 863 kişi ile toplamda 1 milyon 771 bin 193 kişinin kullandığı Trabzon Havalimanı 2018 yılının aynı aylarında bu sayıyı yüzde 8 arttırdı. 2018 yılının ilk 6 ayında iç hatlarda 1 milyon 846 bin 636, dış hatlarda 62 bin 466 kişi ile toplamda 1 milyon 909 bin 102 kişi Trabzon Havalimanı’ndan geliş-gidiş yaptı. Geçen yılın aynı ayına oranla iç hatlardaki yolcu sayısında yüzde 7, dış hatlarda ise yüzde 61 artış yaşandı.

2017 yılı ilk 6 ayında Trabzon Havalimanı’na iç hatlarda 11 bin 836 dış hatlarda ise bin 81 olmak üzere toplam 12 bin 917 uçak iniş kalkış yaparken, bu sayı 2018 yılının ilk 6 ayında yüzde 2 oranında arttı. İç hatlarda 12 bin 11, dış hatlarda bin 203 ile toplamda 13 bin 214 uçak iniş ve kalkış yaptı. Yük trafiğinde ise iç hatlarda 13 bin 243 ton, dış hatlarda bin 225 ton ile toplamda 14 bin 468 ton bagaj, kargo ve posta taşındı. Geçen yılın aynı ayına oranla iç hatlarda yüzde 2, dış hatlarda yüzde 45 ile toplamda yüzde 5’lik bir artış yaşandı.