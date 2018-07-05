Trabzon’da trafik kazası: 5 yaralı

Kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin Boztepe mahallesinde meydana gelen kazada Saliye Keskin yönetimindeki 61 BR 170 plakalı otomobil yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybederek sürücüsü belirlenemeyen 06 VGU 05 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaldırımdan yürüyen yayalara çarptı. Kazada sürücü Saliye Keskin ile Ayşegül Cebeci, Kadriye Aksu ve Ali Aksu ile tüp dükkanda bulunan Cahit Karslı yaralanırken, yaralılar kaza yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çeşitli hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası polis ekipleri tüp dükkanında meydana gelebilecek olası bir patlamaya karşı geniş güvenlik önlemleri alırken, otomobilin motorundan dökülen yağın kaygan zemin oluşturması nedeniyle belediye ekipleri tarafından yola talaş döküldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.