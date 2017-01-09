Trabzon’da özellikle sabah ve akşam saatlerinde şehrin batı kesiminde trafik yoğunluğuna neden olan yonca kavşak inşaatı şekilleniyor.

Yıldızlı mevkiinde yapımı süren Yonca Kavşak nedeniyle trafik sıkışlığı yavaş yavaş normale dönerken, 23 Ocak 2017 tarihi itibariyle tünellerin trafiğe açılması ile bölgedeki trafik akışı daha da hızlanacak. Karayolları ekiplerinin geceli gündüzlü çalışmaları neticesinde şehrin hem Yıldızlı mevkiindeki hem de Beşirli mevkiindeki kavşak sistemlerinin en fonksiyonlusu olarak kabul edilen tam yonca kavşakların hizmete girmesi ile Trabzon’un batı kesimindeki trafik sorunu büyük ölçüde çözülmüş olacak.

Kavşakların hizmete girmesi ile Spor Toto Süper Ligi’nin 19. Haftası’nda 29 Ocak günü Trabzonspor’un yeni stadı Şenol Güneş Stadı’nda oynanacak Trabzonspor-Gaziantepspor maçını izlemeye gidelcek taraftarların trafik sorunu yaşamalarının da önüne geçileceği kaydedildi.