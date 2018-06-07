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07 Haziran 2018 12:16

Trabzon’dan Mitsubishi Electric’e Yatırım Adası’na yatırım daveti

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M.

Trabzon’dan Mitsubishi Electric’e Yatırım Adası’na yatırım daveti

07 Haziran 2018 12:16

Suat Hacısalihoğlu, Japonya’nın teknoloji devi Mitsubishi Electric yetkilileriyle bir görüşme yaparak TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi’nde (Yatırım Adası) yatırım davetinde bulundu.


TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, Mitsubishi Electric Pazarlama Departmanı Kıdemli Müdürü Kazuyoshi Hara ve Hiroshi Matsumura ile özel bir görüşme yaptı. Trabzon’un Arsin ilçesinde hizmete girmesi planlanan TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi konusunda Hara ve Matsumura’ya bilgi veren Başkan Hacısaihoğlu, “TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi’nde orta ve yüksek teknoloji yatırımları yer alacak. Mitsubishi Electric gibi bir dünya devinin de özellikle Ortadoğu, Kafkasya, Rusya ve Avrupa gibi pazarlara yakın olan, lojistik yönden çok büyük avantajları bulunan bu bölgede yer alması en büyük temennimiz. TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi’nde yer ayacak firmaların, orta ve ileri teknoloji alanında Trabzon’da eleman sıkıntısı çekeceğini de tahmin etmiyoruz. Çünkü Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan ve mühendislik bölümlerinden her yıl onlarca mezun veren üniversitemiz eleman konusunda önemli bir kaynaktır” dedi. Hacısalihoğlu, Mitsubishi Electric firmasına önümüzdeki günlerde TR61 Yeşil Endüstri Bölgesi ile ilgili daha kapsamlı bir sunum yapmayı arzuladıklarını da vurguladı.


Kazuyoshi Hara ise konuyu şirketin üst yönetimine ileteceğini vurguladı. Görüşmede Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Genel Sekreteri Onur Adıyaman da yer aldı.




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