Üniversiteli öğrencileri projelerini mezarlıkta tamamladı

Trabzon Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü öğrencileri ‘Topluma Hizmet Uygulamaları' adlı ders kapsamında, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği proje ile Ortahisar İlçesi Gülbaharhatun Mahallesi'ndeki Küçük İmaret Mezarlığı'nın bakım ve çevre düzenlemesini yaptı. Üçüncü sınıf öğrencilerinden oluşan ekip tarihi Hamzapaşa Camii'nin yanında bulunan mezarlığın bakım, temizlik ve iyileştirmesini yaparak güzel bir görünüm kazandırdı. Öğrenciler proje ile tarihi mezarlıkların öneminin anlaşılması için farkındalık ortaya koyarak mezarlıkların ziyaret edilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Proje dersi sorumlusu Doç. Dr. Ebru Demircioğlu, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında her sene farklı ve çok güzel 10-15 proje gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu sene öğrencilerim tarihi mezarlıklara yönelik bir proje tasarladılar. Bu konu çok önemlidir. Tarihi mezarlıklara yönelik yapılan ziyaretlerle insanlar; geçmiş, bugün ve gelecek arasında bağ kurar, zaman ve kronolojiyi algılar, kültürel mirası anlar ve korur, toplumun inanç ve değerlerini keşfeder ve yaşadığı coğrafyayı daha iyi tahlil edip anlamalarını sağlar. Tarihi mezarlıklar çok önemli çalışma alanlarından biridir. Bir toplumun hayatı hakkında daha çok bilgi toplamak için mezar taşları ve planları incelenebilir. Tarihi mezarlıklar açık hava tarih müzesi gibidir. Buralarda bulunan kitabe, yaş, isim ve semboller çalışıldığında kendi toplumumuzun etnik, dinsel ve tarihsel geçmişi hakkında bilgi sahibi olabiliriz. İnsanlar burada gömülü kişilerin bugünkü toplumların varlığına katkı sağladığını fark edince tarih hayat bulur” ifadelerini kullandı.