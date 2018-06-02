Diğer
Kategoriler
02 Haziran 2018 15:35

Vehbi Koç: “Koca koca gemiler Trabzon’da üretilecek”

AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Vehbi Koç seçim çalışmalarını sürdürdüğü Sürmene ilçesinde vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Vehbi Koç: “Koca koca gemiler Trabzon’da üretilecek”

02 Haziran 2018 15:35


AK Parti Sürmene teşkilatını ziyaret ederek Belediye Başkanı Rahmi Üstün’den bilgiler alan AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Vehbi Koç, gördüğü ilgiden memnuniyetini dile getirerek, halkın sorunlarını dinleyerek çözüm yolları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Koç, yaptığı açıklamada, “Bizim iki tane vatanımız vardır. Birisi anavatan diğeri mavi vatan dediğimiz denizlerimizdir. Trabzon ilimiz de bu denizlerden hak ettiği faydayı alması için gerekli girişimlerde bulunacağız. Kara ve demiryoluyla İskender’un ve Mersin üzerinden gelecek transferler ve kuzeyden gelecek transferler Trabzon üzerinden güney bölgemize ulaştırılarak mavi vatanın nimetleri Trabzon ekonomisine kazandırılacak. Ayrıca Trabzon Çamburnu Tersanesi de tam anlamıyla faaliyete geçirilecektir. Koca koca gemileri burada üreteceğiz. Seçim beyannamemizde olan 100 geminin en az yüzde 20’si Çamburnu tersanemizde yapılacaktır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
22
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç