Vehbi Koç: “Koca koca gemiler Trabzon’da üretilecek”

AK Parti Sürmene teşkilatını ziyaret ederek Belediye Başkanı Rahmi Üstün’den bilgiler alan AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Vehbi Koç, gördüğü ilgiden memnuniyetini dile getirerek, halkın sorunlarını dinleyerek çözüm yolları hakkında değerlendirmelerde bulundu. Koç, yaptığı açıklamada, “Bizim iki tane vatanımız vardır. Birisi anavatan diğeri mavi vatan dediğimiz denizlerimizdir. Trabzon ilimiz de bu denizlerden hak ettiği faydayı alması için gerekli girişimlerde bulunacağız. Kara ve demiryoluyla İskender’un ve Mersin üzerinden gelecek transferler ve kuzeyden gelecek transferler Trabzon üzerinden güney bölgemize ulaştırılarak mavi vatanın nimetleri Trabzon ekonomisine kazandırılacak. Ayrıca Trabzon Çamburnu Tersanesi de tam anlamıyla faaliyete geçirilecektir. Koca koca gemileri burada üreteceğiz. Seçim beyannamemizde olan 100 geminin en az yüzde 20’si Çamburnu tersanemizde yapılacaktır” dedi.