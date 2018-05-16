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16 Mayıs 2018 11:01

"Anadolu Benekli Semenderi" Nazımiye’de görüntülendi

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde koruma altındaki "Anadolu Benekli Semenderi" görüntülendi.


16 Mayıs 2018 11:01


Son zamanlarda Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Muş, Bingöl ve Bitlis’de görülen ve nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan "Anadolu Benekli Semenderi" Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinden sonra Nazımiye ilçesinde de görüntülendi. Bern Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan Anadolu Benekli Semenderi’ni Nazımiye ilçesine bağlı Aşağı Doluca köyünde doğa fotoğrafçısı Mahmut Boztaş fotoğrafladı.


12 yıldan bu yana sürüngenler, kuşlar ve yaban hayatı hakkında gözlem yaptığını belirten doğa fotoğrafçısı Mahmut Boztaş, “Gözlemlerim arasında birkaç yıldır semenderler de vardı. Ancak kameram olmadığı için kayıt altına alamamıştım. Lekeli semender daha önce pek çok kez görüntülenmişti. Ben lekeli semenderin yanı sıra türü tehdit altında bulunan Benekli Anadolu Semenderini görüntüledim. Bazı insanların bu hayvanın zararlı olduğu yönünde yanlış yargıları var. Son derece zararsız ve sevimli bir hayvan. Sulak alanlarda yaşayan bu hayvanın yaşam alanlarının yok edilmemesine dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.


Boztaş, çalışmaları kapsamında bugüne kadar bölgede sürüngenlerin yanı sıra 150 kadar kuş türü, vaşak, dağ keçisi, kelebek, gelincik, ayı, kurt, tilki gibi hayvanları da görüntüleyerek kayıt altına aldığını da aktardı.




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