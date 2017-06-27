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27 Haziran 2017 10:31

(Özel haber) Düzgün Baba ziyaretgahının doğal yaşamdan ziyaretçileri

Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde bulunan ve Aleviler tarafından kutsal kabul edilen Düzgün Baba ziyaretgahı insanların yanı sıra bölgede yaşayan ayı, kurt, çakal, tilki gibi yaban hayvanlarını da ağırlıyor.

(Özel haber) Düzgün Baba ziyaretgahının doğal yaşamdan ziyaretçileri

27 Haziran 2017 10:31


Ziyaretgaha gelenlerin kurban kesip sakat atlarını hayvanlar için bıraktığını aktaran Düzgün Baba Cemevi Dedesi Cemal Can, bırakılan sakatatlardan beslenerek mıntıka temizliği yapan ayıları ve diğer hayvanları hem görüntülüyor hem de fotoğraflarını çekiyor.


Sayıları bazen onları bulan ayılar, ziyaretçilerin gitmesi ve karanlığın çökmesiyle ağır ağır Cemevi’nin kurban kesim yerine doğru geliyor. Kesilen kurbanlardan arta kalan sakatatları yiyerek karınlarını doyuran ayılar, cemevi sakinlerinin kendilerini izlemesinden de rahatsızlık duymuyor.


Cemevi’ne karınlarını doyurmak için gelen ayıları fotoğraflayıp görüntülerini çeken Alevi Dedesi Cemal Can, “Kurbanlar kesildikten sonra sakatatlar atılıyor. Atılınca gece sakinleri dediğimiz ayı, kurt, çakal gelip karnını doyuruyor. Aynı zamanda mıntıka temizliği de yapıyorlar. Bunlara sahip çıkalım. Bunlar kimsenin canına kast etmediği sürece bizde onların canına kast etmeyelim” dedi.


Cemevi Derneği Başkanı Habip Açıkgöz ise “5. aydan sonra buraya canlarımız geliyor. Sakatatlar olduğu sürece buraya ayılar geliyor. Burada kalan ziyaretçiler bizimle birlikte ayıları seyrediyorlar. Özellikle çocuklar çok mutlu oluyorlar. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Şimdiye kadar herhangi bir saldırı olmadı. Onlar bize karışmadığı sürece biz de karışmıyoruz. Her akşam bu geceki manzarayı burada kalan canlarla birlikte yaşıyoruz” diye konuştu.




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