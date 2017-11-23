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23 Kasım 2017 15:12

Tunceli’de 600 liseliye İstanbul, Ankara ve İzmir gezisi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in girişimleriyle kentte lise son sınıfta olan 600 öğrenci, moral ve motivasyonlarının artması için gruplar halinde İstanbul, Ankara ve İzmir’e geziye gönderilmeye başlandı.

Tunceli’de 600 liseliye İstanbul, Ankara ve İzmir gezisi

23 Kasım 2017 15:12


Tunceli Valiliği ve Belediye işbirliğinde iş adamlarının desteğiyle öğrencilerin moral ve motivasyonunu arttırılması amacıyla hazırlanan "Üniversitelerimizi geziyoruz" projesi kapsamında 62’si öğrenci 64 kişilik ilk kafile İstanbul’a gitmek üzere bugün Tunceli’den yola çıktı. Tunceli’den Vali Sonel’in uğurladığı öğrenciler Elazığ Havalimanından uçakla İstanbul’a hareket etti.


Vali Sonel’in kendilerini geziye gönderdiğini aktaran öğrencilerden Erdoğan Aşkın, “Bu bizim için çok iyi bir organizasyon. Bu sayede daha çok moral ve motivasyon kazanıyoruz. Hedeflerimiz konusunda daha da ileriye gidiyoruz” dedi.


Öğrencilerden Berkay Kılıç ise, ”Sınava hazırlandığımız dönemde valimiz, bizlere destek oluyor. Bu tip projelerin arkadaşlarımızın adına desteklenmesini istiyorum. Gerçekten motivasyon kaynağı olacak, çalışma tempomuzu arttıracak” ifadelerini kullandı.


Öğrencilerden Başak Korkmaz da, “Bizim için çok güzel bir şey. Moral ve motivasyon olarak yükseğe çıkıyoruz. Hayallerimizdeki üniversiteye gitme imkanımız var. Onları görme imkanımız olacak” dedi.


İlk grubu Tunceli’den otobüsle Elazığ’a oradan da uçakla İstanbul’a yolcu ettiklerini aktaran Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel,"Orada bugün dahil 3 gün kalacaklar. Biz, Tunceli genelinde 7 ilçelerimizle birlikte 600 lise son sınıf öğrencimizi bu tür gezilere yollayacağız" şeklinde konuştu.


Öğrencilere "hem üniversiteleri gezin, moral ve motivasyon olsun, hem boğaz turu yapın" tavsiyesinde de bulunan Vali Sonel, "Yeter ki sizler üniversiteye gidin, iş sahibi olun, bu memleketin güzel insanlarına güzel işler yapın” diye konuştu.




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