Tunceli’de her gün bin aileye sıcak yemek

Tunceli Belediyesi tarafından kent merkezinde yapılan incelemelerde tespit edilen engelli, yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi aileler için başlatılan sıcak yemek hizmeti devam ediyor. Tespit edilen bin aileye, belediye tarafından günlük 3 çeşit sıcak yemek hazırlanarak evlerine kadar götürülüp teslim ediliyor.

Valilik ve belediye olarak vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, “Önceliğimiz, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidermek. İlimizde her ailenin evinde sıcak yemek olsun istiyoruz. Bu doğrultuda günlük bin vatandaşımızın evine haftanın her günü sıcak yemek gönderiyoruz. Aşevimizde hazırlanan yemekler, öncelikle engeli olan, yaşlı ve hasta vatandaşlarımıza gönderiliyor. Vatandaşlarımızın her ihtiyacını gidermeye, onlara destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Sonel, aşevinden yararlanmak isteyenlerin 153 Beyaz Masa danışma hattını arayarak veya Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne başvuruda bulunarak yararlanabileceğini kaydetti.