Engelli çocuklar için genel anestezi altında diş tedavileri imkanı sunduklarının altını çizen Dr. Ezberci; “Tıp Fakültesi hastanesi yani devlet hastanesinde her hafta Cuma günü engelli çocuklarımızı genel anestezi altında bütün tedavilerini gerçekleştirebiliyoruz” dedi.

Klinikte 0-12 yaş arasındaki çocukların muayenesinin ve tedavisi yapıldığını söyleyen Dr. Ezberici işleyiş hakkında şu bilgileri verdi; “Hastalar ilk önce muayeneye geliyorlar. Muayenesi yapıldıktan sonra gerekli tedaviler belirleniyor, sonrasında randevu için sekretaryaya yönlendiriliyor. Randevu gününde ve saatinde gelen hastalarımıza da ne ihtiyaç varsa dolgu, kanal tedavisi, çekim, yer tutucu, travma gören hastaların dişlerinin tamiri gibi tedaviler gerçekleştiriliyor.”

Engelli çocuklar için genel anestezi altında diş tedavileri imkanı sunduklarının altını çizen Dr. Ezberci; “Tıp Fakültesi hastanesi yani devlet hastanesinde her hafta Cuma günü engelli çocuklarımızı genel anestezi altında bütün tedavilerini gerçekleştirebiliyoruz. Engelli çocukları olan aileler ilk önce kliniğimize başvuruyorlar biz burada gerekli bilgilerini alıyoruz hastaların sonrasında telefonla ulaşıp sırası geldiği zaman tedaviye alıyoruz.

Genel anestezi altında tedavi yapılabilmesi için genel sağlık durumunu uygun olması gerekiyor, bunun için öncelikle anestezi hekimi görüyor ve onay verirse alabiliyoruz. O yüzden her hafta aradığımız hasta sayısı değişiyor. Anesteziden onay çıkmazsa yeni bir hasta çağırıyoruz o yüzden süre bakımından net bir şey söyleyemiyoruz. “ şeklinde konuştu.

Klinik hizmetlerini eğitimle birlikte yürütmenin biraz zor olduğunu söyleyen Ezberci Fakültenin yeni kurulduğunu hatırlatarak; “ O yüzden sayımız az sayı az olunca yetişmek zor oluyor, yürütmeye çalışıyoruz inşallah kalabalık olunca daha hızlı bir şekilde hizmet verebileceğiz” dedi.

Hasta memnuniyet açısından geri dönüşleri değerlendiren Ezberci konuyla ilgili olarak şunları söyledi; “ Kimi hasta açısından çok çok iyi, ama elbette ki herkesi memnun etmek zor. Özellikle tedavi yaptırmayan çocuklarda bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Anne babaların ikna etmeleri gerekiyor ne yazık ki, biz burada tedaviyi yapabiliyoruz sadece, ikna etme kısmını daha çok anne babanın üstlenmesi gerekiyor. O yüzden birazcık alışma dönemindeyiz. İnşallah Üniversitemize Fakülteye hastalarımız alışacak.