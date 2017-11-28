Tonlarca mandalina yola döküldü

Kazalarda şans eseri hayatını kaybeden olmazken 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilk kaza Uşak’ın Banaz ilçe merkezinde 01:30 sıralarında meydana geldi. 31 RM 201 plakalı hurda yüklü bir tır eski emniyet müdürlüğü önünde park halindeki 42 ASH 14 plakalı tıra arkadan çarparak orta refüje çıktı. Elektrik direklerini ve ağaçları deviren tır yaklaşık 70 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada tır sürücü kabinde sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan tır sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İkinci kaza ise ilk kazanın olduğu yere yaklaşık 200 metre uzaklıkta meydana geldi. Yine yol kenarında park halinde olan 64 LY 700 plakalı tıra 27 KS 009 plakalı mandalina yüklü tır çarptı. Sürücü hafif yaralanırken yola dökülen tonlarca mandalinadan dolayı trafik tek yönlü olarak kapatıldı. Banaz Belediyesi ekipleri tarafından yol temizlendikten sonra trafik normal akışa döndü.

Gecenin son kazası ise ikinci kazaya müdahale etmek için yola çıkan Karayolları ekibinin çekici aracı Banaz Erdemler Kavşağında başka bir tıra çarpması sonucu meydana geldi. Kaza maddi hasarla atlatılırken yol trafiği bir süre tekrar ulaşıma kapatıldı. Araçların yoldan çekilmesinden sonra trafik akışı normale döndü.

Geceden sabaha tırların karıştığı kazalardan dolayı geceyi uykusuz geçiren Banazlılar, yaklaşık 1 yıldır kapalı olan Elektronik Denetleme Sisteminin hala neden çalışmadığını ve sistemin çalıştığı dönemlerde maddi hasarlı bile kazanın yaşanmadığını, sistemlerin kapanmasından sonra birçok ölümlü ve yaralamalı kazanın meydana geldiğini belirten sosyal medya paylaşımlarında bulunarak yetkililerin harekete geçmesini istediler.