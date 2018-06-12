Uşak, Avrupa 1.’si oldu

kez Uşak Bedriye ve Kadir Uysal Ortaokulu temsil etti.

2016 yılında Avrupa 3.sü ve 2017 yılında Avrupa 7.si olan Bedriye ve Kadir Uysal Ortaokulu, bu yıl ‘’Bilmece’’ isimli parçaya klip çekti. Söz ve müziği Yakup Aksoy’a ait olan ‘’Bilmece’’ şarkısı aynı zamanda 2015 TRT Popüler Çocuk Şarkısı Yarışmasında Türkiye Birincisi olan bir şarkı. Anne sevgisini anlatan bu şarkı BKU Çocuk korosu tarafından yeniden seslendirildi ve Uşak ilinin tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıttığı klibiyle hem ülkede hem de Avrupa da yeniden ses getirdi.

Mayıs 2018’de 10.yıl dönümünü kutlanan projenin kurucu ülkelerinden olan Polonya’da; Almanya, Belçika, Polonya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, İspanya, Türkiye ve Ukrayna birlikteliğinde özel bir proje haftası düzenlendi ve yapılan çalıştayda bir araya gelindi.

Proje marşı olarak bilinen ‘’Sky is the Limit’’şarkısı seslendirilip, şarkıya bu ülkelerin katılımcı öğrencileri ile özel bir klip çekildi. Avrupa’nın eski kültür başkenti olan Wroclaw’da ‘’Avrupa Günü’’organisazyonu düzenlendi. Ayrıca, yarışmanın bu yılki canlı oylaması da bu proje ekibi tarafından Polonya’da yapıldı. Oylama sonucunda Bedriye ve Kadir Uysal Ortaokulu Türkiye adına 180 puanla birinciliği elde etti. 32 Avrupa ülkesi arasında bu yıl 3.kez temsil eden Uşak Bedriye ve Kadir Uysal Ortaokulu öğrencilerini, proje kapsamında Müzik Öğretmeni Murat Şahintürk, İngilizce Öğretmeni Tülay Bozkurt, Okul Müdürü Mesut Balı hazırlayarak bu gururu hem Uşak hem de Ülke geneline yaşattılar.