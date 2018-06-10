Uşak Belediyesi’nin ülke genelinde takdir gören projesi

Atık pillerin evsel atıklardan ayrı toplanarak, çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlanması hedeflenen ve öğrencilerin çevre konusunda hassas bireyler olmalarına katkıda bulunan projede okullar düzenlenen törenlerle ödüllerini aldı.

Kampanya kapsamında Turhan Akçay İlkokulu 580 kg atık pil, Mehmetçik İlkokulu 530 kg atık pil, Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 500 kg atık pil, Bir Eylül İlkokulu 330 kg atık pil ve Yaşar Akar İlkokulu 300 kg atık pil toplayarak listedeki ilk beş sırada yer aldı. İl merkezindeki tüm okullarda gerçekleştirilen kampanyada toplam 3 bin 655 kg atık pil toplandı.

Atık pillerin toplanması konusunda duyarlılık gösteren okullarda gerçekleştirilen törenlere Uşak Belediyesi Başkan Yardımcısı İsmail Ünal katıldı. Ünal çevre bilincini geliştirmek adına atık dönüşüm alanında faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Çocuklarımıza emanet edeceğimiz temiz, yaşanabilir bir dünya için çalışıyoruz. Her sene bu etkinliklerimizi sürdüreceğiz. İnsanımızın çevreye verdiği değeri en üst sınıra kadar çıkarmak ana gayemiz.” dedi. En çok atık pil toplayan öğrencilere bisiklet ve çeşitli hediyeler verildiği ifade eden Ünal, çevre konusunda gösterdikleri duyarlılıktan dolayı okul idarelerine ve öğrencilere teşekkürlerini iletti.