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13 Ağustos 2018 12:09

Uşak’ın yetenekli aşçıları, Rusya’da ilgi odağı oldu

Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirilen Türkiye Festivali’nde, yöresel yemekler başta olmak üzere Uşak’ın sayısız zenginliklerini tanıtan Uşak’ın yetenekli aşçıları, Rusya vatandaşlarından büyük ilgi gördü.

Uşak’ın yetenekli aşçıları, Rusya’da ilgi odağı oldu

13 Ağustos 2018 12:09


Düzenlenen festivalde Uşak’ın coğrafi işareti meşhur çorbası ’tarhana’ başta olmak üzere şehrin çeşitli zenginliklerini Rusya vatandaşlarına aktaran Uşak Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Fatih Demir, üç gün süren festivalde konser, gösteri, gastronomik ve kültürel sunumların yapıldığını ifade etti.


Geçtiğimiz yıllarda 153 bin katılımcıyla rekor kıran festivaller arasına giren Rusya Türkiye Festivali’nde bu yıl da katılımın oldukça yoğun olduğunu ve Rusya’dan festivale katılım sağlayan insanların tarhana çorbasını çok beğendiğini ifade eden Demir, programın sonunda Uşak’ın meşhur ’Eşme kilimini’ tanıtmayı da ihmal etmedi.


Düzenlenen festival sırasında Kültür ve Turizm Bakanı’nın, Uşak standını ziyaret ettiğini ve aşçıların sergisinden çok memnun kaldığını belirten Demir, Mehmet Nuri Ersoy’a ’İlkler Şehri Uşak’ yazılı çanta ve tarhana hediye etti.


Tarhana çorbasının festivalde bulunan her vatandaşa hediye edildiğini belirten Demir, katılımcılardan tam not almasının ardından Uşak’ın yöresel lezzetlerini tanıtımınıda sağladı. Rusya’ya, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan’ın selamlarıyla giden ve final gösterisinde Cahan’ın kırmızı gelin helvası hediyesini katılımcılara ikram etti. Dolu dolu geçen 3 günlük programın ardından festival sona erdi.




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