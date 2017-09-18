Uşak’ta 2. Esnaf Festivali başladı

Uşak Belediyesi önünden 15 Temmuz Şehitler Meydanı’na kadar mehteran takımı ve animasyon ekibi eşliğinde yapılan kortej yürüyüşüyle başlayan program daha sonra Atapark’ta düzenlenen açılış töreniyle devam etti. Mehteran gösterilerinin yapıldığı ve animasyon ekibinin yer aldığı etkinliğe başta çocuklar olmak üzere her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösterildi.

Açılış törenine, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Uşak İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar, Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sadettin Öztürk, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı. Açılışın ardından bir açıklama yapan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Bu yıl 10’uncusu düzenlenen Ahilik Haftası nedeniyle böyle bir etkinlik düzenledik. Özellikle Uşaklı esnaflarımızın kendi ürünlerini pazarlamaları ve halkımızla buluşmaları anlamında güzel bir etkinlik oldu. Tüm esnaflarımızı içerisine alan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile ortaklaşa düzenlediğimiz festivalimiz vesilesi ile ekonomimize de hareketlilik kazandırmayı hedefledik.” dedi.

Cahan, “Toplumumuzun bel kemiği esnaflarımız. Esnaflarımızın kazançlarının iyi olması bizim için çok önemli. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, yerliden alışveriş yapalım yerli kazansın. Uşak Belediyesi olarak onlar için her türlü imkanımızı seferber ettik ve etmeye devam edeceğiz. Eskilerin yerli malı haftasını biz bugün Esnaf Festivali ile tatbik ediyoruz. Burada istiyoruz ki 5 gün sürecek etkinliğimizde tüm Uşaklı hemşehrilerimiz buradaki alışveriş reyonlarına gelsin.” ifadelerine yer verdi. Esnaflara bol kazançlar dilediğini iletti.

Geçmişteki ahilik haftalarına göre iki yıldır farklı bir etkinlik hayata geçirildiğini kaydeden Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sadettin Öztürk ise, “İnşallah bundan sonralarda da üzerine ekleyerek gideceğiz. Türkiye’de ilk kez bu etkinliği Uşak olarak geçtiğimiz yıl biz yapmıştık ve bu yıl da ikincisini hayata geçiriyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum.” açıklamalarında bulundu.

Festival kapsamında Atapak’ta yer alan stantlar beş gün boyunca vatandaşları ağılayacak. Alanda çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.