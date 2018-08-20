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20 Ağustos 2018 16:33

Uşak’ta faciadan dönüldü: 9 yaralı

Uşak’ta meydana gelen tek taraflı kazada hafif ticari araç şarampole yuvarlandı.

Uşak’ta faciadan dönüldü: 9 yaralı

20 Ağustos 2018 16:33

Kazada araçta bulunan 5’i çocuk toplam 9 kişi yaralandı.


Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olaması nedeniye karayollarında yaşanan yoğunluk kazaları da beraberinde getirdi. Uşak’ta facianın eşiğinden dönülen bir kaza da Banaz ilçesi girişinde meydana geldi. Metin Özdemir idaresindeki 03 KP 158 plakalı hafif ticari araç Banaz Sanayi Sitesi yakınlarında yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.


Olay yerine çok sayıda ambulans sevkedilirken, yaralılar Banaz ve Uşak’taki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazada takla atarak şarampole yuvarlanan araçta bulunan 5’i çocuk toplam 9 kişi yaralandı. Yaralı çocuklarının hayati tehlikesi bulunmazken, araçta bulunan diğer 3 kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Güvenlik güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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