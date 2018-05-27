Afrin kahramanları Van’a döndü

Edremit sahilindeki Kocaeli Dostluk Parkı’nda gerçekleştirilen iftar programına ev sahipliği yapan ve polisler tarafından çiçeklerle karşılanan Vali Zorluoğlu ve eşi, aynı masa etrafında bir araya geldikleri PÖH mensupları ve eşleriyle iftar açıp hasbıhal etti.

Sevcan Zorluoğlu’nun polis çocuklarını çeşitli hediyelerle sevindirdiği ve toplu fotoğraf çekimiyle son bulan programa vali yardımcıları Mehmet Parlak ve Sinan Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve eşi Dilek Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve çok sayıda Özel Harekat Şube Müdürlüğü personeli katıldı.