Arakanlı Müslümanlar için kermes

Van-Kocaeli Dostluk Parkı’nda Myanmar’da Budist çetelerinin saldırısı neticesinde Bangladeş’teki kamplara sığınan Arakanlı Müslümanlara destek amacıyla kermes düzenlendi. Edremit Belediyesi ile İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün işbirliğiyle organize edilen kermeste, kadınların evde hazırladığı ürünler satışa sunuldu. Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdurrahman Baycan, kamplara sığınan Arakanlı Müslümanlara destek amacıyla böyle bir program organize ettiklerini dile getirdi. Arakanlı Müslümanlara yapılan zulümlerin kendilerini üzdüğünü belirten Baycan, "Arakanlı Müslüman kardeşlerimizle ilgili yapılan çok ciddi haksızlıklar var. Bizler bu zulümlere fiili olarak engel olamasak bile onlara nasıl yardımda bulunabiliriz diye düşündük. Bu anlamda ilçemizde bu etkinliği düzenledik. En azından bu kardeşlerimize maddi bir desteğimizin olması için satışlarımızı yapıyoruz. Bu anlamda düşüncemizin amacına ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yavuz Pazarbaşı ise, kermeste elde edilen gelirin Arakanlı Müslümanlara ulaştırılacağını ifade etti.