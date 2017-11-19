Başkan Vekili Öztürk’ten yol denetimi

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Veteriner Caddesi, Kale Parkı Yolu ve Edremit sokaklarında yürütülen yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Esenyurt Yaşam Merkezi ve önünde bulunan Veteriner Caddesi’nin kaldırım ve yol yapımını kontrol eden Cemil Öztürk, yol genişletme esnasında evi geriye alınan ailenin yeni yapılan evini de kontrol etti. Memnuniyetlerini dile getiren aile fertleriyle sohbet eden Cemil Öztürk, daha sonra Yalı Mahallesi Kale Parkı Yolundaki çalışmaları inceledi.

Son olarak Buzhane Mahallesi Edremit Sokak’ta incelemelerde bulunan Belediye Başkan Vekili Öztürk, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bir kilometrelik altyapısı VASKİ tarafından yenilenen yolun genişletme, kaldırım yapımı, bordür ve oluk çalışmaları da tamamlandı. Ardından PMT ve BSK sıcak asfalt çalışması yapılan yola, son olarak çizgi çalışmaları da yapılarak hizmete açıldı.

Mahalle sakinleri ve çocuklarla sohbet eden Cemil Öztürk, çocuklara satranç takımı hediye etti.

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, Kale Parkı Yolundaki bin 500 metrekarelik alanın bataklıktan kurtarılarak, gerekli alt zemin iyileştirme işlemi tamamlandıktan sonra etrafına bordür ve oluk döşendiği belirtildi. Açıklamada, “Zemin malzemesi olan PMT serilerek asfalt için hazır hale getirildi. Yarın asfalt döküm işlemi yapılacak” denildi.