Çaldıran Belediyesi 89 okulu onardı

Okulların açılmasına kısa süre kala 20 okulun bakım ve onarımına başlayan Çaldıran Belediyesi, yaz sezonu boyunca toplamda 89 okulun da boya, badana, peyzaj çalışmaları, çatı, WC, genel bakım, kapı, pencere ve ihata duvarlarının genel bakımlarını da tamamlayarak eğitim öğretime hazır hale getirdi. Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, yaz sezonu boyunca toplamda 89 okulun onarımını yaparak eğitim öğretime hazır hale getirdiklerini söyledi. Dundar, “Çaldıran Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizin ortak yürüttükleri çalışmalarda, okullarımız boya, badana, peyzaj çalışmaları, genel bakımları, çatı, WC, kapı, pencere ve ihata duvarlarının onarımları yapılarak eğitim öğretime hazır hale getirildi. İlçemizde eğitim kalitesinin arttırılması için yaz sezonu boyunca ekiplerimiz mahalle muhtarlarımızla el ele vererek aralıksız çalışarak, okullarımızın eğitim sezonuna yetişmesini sağladık. Son olarak 20 okulumuzun da gelen bakımına başlandı. Bu okullarımızın da kaç gün içinde bitirilmesini hedefliyoruz. Bizler, geleceğimiz olan çocuklarımız daha kaliteli bir eğitim alabilmeleri için elimizden geleni yaptık, yapacağız da. Hizmet bizden, başarıya ulaşmak öğrencilerimizden. Biz her başarılı öğrencimizi ödüllendirdik, ödüllerimizle öğrenciler arasında rekabet ortamını oluşturmaya çalıştık ve bunun da meyvesini yemeye başladık. Okullarımızın kalitesi yükseldikçe öğrencilerimizdeki başarının da artacağından eminin” dedi.