Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 11:15

Çepik programı Gevaş’ta!

TRT Kurdi’de canlı yayınlanan "Çepik" programının çekimleri, ünlü sanatçıların katılımıyla Gevaş Belediyesinin katkıları ile Gevaş ilçesinde izleyici ile buluşacak.

Çepik programı Gevaş’ta!

14 Ağustos 2018 11:15


TRT Kurdi’de yayınlanan ve birbirinden ünlü konukları ile izlenme rekorları kıran ünlü Türkücü Aydın Aydın’ın sunuculuğunu yaptığı Çepik programı Vanlılarla buluşuyor. 14 Ağustos Salı günü saat 20:00’da Gevaş ilçesi Saat Kulesi Meydanı’nda canlı olarak TRT Kurdi ekranlara gelecek olan programda sanatçılar Gülşen Korucu, İdris Aydın, Berhan Ertoprak, Eda Doğanay, Sılanaz ve Metin Barlık sahne alacak.


Gevaş Belediye Başkan Sinan Hakan, bugün akşam saat 20:00’da Saat Kulesi Meydanında TRT Kurdi’de canlı yayınlanacak olan "Çepik" programına tüm halkın davetli olduğunu söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç