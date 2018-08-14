Çepik programı Gevaş’ta!

TRT Kurdi’de yayınlanan ve birbirinden ünlü konukları ile izlenme rekorları kıran ünlü Türkücü Aydın Aydın’ın sunuculuğunu yaptığı Çepik programı Vanlılarla buluşuyor. 14 Ağustos Salı günü saat 20:00’da Gevaş ilçesi Saat Kulesi Meydanı’nda canlı olarak TRT Kurdi ekranlara gelecek olan programda sanatçılar Gülşen Korucu, İdris Aydın, Berhan Ertoprak, Eda Doğanay, Sılanaz ve Metin Barlık sahne alacak.

Gevaş Belediye Başkan Sinan Hakan, bugün akşam saat 20:00’da Saat Kulesi Meydanında TRT Kurdi’de canlı yayınlanacak olan "Çepik" programına tüm halkın davetli olduğunu söyledi.