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19 Ağustos 2018 16:27

Çiçekli’den Kurban Bayramı mesajı

Van’ın Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Kurban Bayramı’nın tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederek, birlik ve beraberliğe vesile olmasını diledi.

Çiçekli’den Kurban Bayramı mesajı

19 Ağustos 2018 16:27


Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayan Atıf Çiçekli, başta Edremitli ve Vanlı hemşehrileri olmak üzere tüm İslam aleminin bayramını kutladığını söyledi. Bir süredir kaymakam ve belediye başkan vekili olarak hizmet etmenin şerefini yaşadığını dile getiren Çiçekli, “Sizlere yapmayı taahhüt ettiğimiz hizmetleri bir bir hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Tüm gayretimiz, sizlerin daha güzel bir Edremit’te yaşamanız içindir. Bunun yanında dini ve milli bayramlarımızda da sizlerle bir araya gelerek, birlikte ve beraberliğimizi en güzel şekilde pekiştirmenin gayretindeyiz. Bu duygularla Kurban Bayramı’nın ailelerimize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini, birlik ve beraberliğimize vesile olmasını diliyorum" dedi.




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