Çiftci’den TOBB Konsey Başkanlığına seçilen Takva’ya tebrik

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulunda Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanlığına seçilen Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva ile Meclis Başkanı Yasin Ertürk ve Van TSO TOBB Genel Kurul Delegelerini kabul etti.

Kabulde konuşan Çiftci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulunda oy birliği ile Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Başkanlığına seçilen Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva’yı tebrik etti. Çiftçi, Vanlılık ortak paydasında bir araya gelerek Van’ı hep birlikte geleceğe taşıyacaklarını ifade etti. Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci, 2016 yılında modernizasyon çalışmaları başlatılan Kapıköy Sınır Kapısı ile Türkiye-İran arasındaki ticaretin canlanacağına dikkat çekti. Bakan Yardımcısı Çiftci, kapının yeniden inşası niteliğindeki modernizasyon çalışmalarının en kısa sürede bitirileceğini ifade ederek, “Yapılamaz’ deniliyordu, ama hamdolsun başardık, başarmaya da devam edeceğiz. İnşallah Kapıköy, Van için güzel sonuçlar doğuracak. Tabi ki sınır ticareti önemli, mutlaka da yapılması gerekiyor, ama bizim orada ithalat ve ihracatı artırmamız lazım. Van’da üretip hem yakın coğrafyamıza hem de dünyaya çok hızlı bir şekilde satmamız lazım. Bugün 100 milyon dolarlık potansiyeli 1-2 milyar dolara çıkardığımız zaman, Van’daki bütün kesimlere çok büyük katkıları olacaktır. Van’da açacağımız laboratuvarla da birlikte bölge ticaretini Van’a çekecek bir ortam oluşacaktır. Bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekiyor. Mutlaka sınır ticareti de olsun, ama asıl olarak üretimimizin, ihracatımızın çok daha iyi noktalara ulaşması gerekiyor” dedi.

Bakan Yardımcısı Çiftci, Kapıköy ile birlikte Van’a kazandırılacak lojistik merkeze de değindi. Bu merkezin kurulması için uzun zamandır çalışma yürütüldüğünü hatırlatan Çiftci, “Bundan sonraki süreçte hem sizin hem bizim ana gündemimiz o merkez olmak zorundadır. Organize sanayinin bağlantısını sağlayıp, lojistik üssü getirdiğimizde, ürettiğimiz şeyleri daha rahat pazarlayabilecek ve Van’a çok ciddi bir katma değer kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

Van TSO Başkanı Necdet Takva ise, “Bakan yardımcımız bugüne kadar Van’la ilgili olarak getirdiğimiz tüm projelere, fikirlere sahip çıkmıştır. Kapıköy’ün yapılması başta olmak üzere Kapıköy’ün yetkilerinin artırılması olsun, laboratuvar yapımı olsun, lojistik üs olsun, Bakanlığımızın katkıları haricinde de Van’daki iş adamları, sivil toplum ve tüm Van’lıların projelerine destek olmuştur. Adeta Vanlıların Ankara’daki evi ve temsilcisi olmuştur. Kendisine göstermiş olduğu bu ilgiden dolayı Van TSO adına teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.