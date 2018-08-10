Çörek arası eroin sevkıyatı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir kargo firmasının deposunda yapılan inceleme sırasında, eğitimli köpeğin tepki verdiği belirtildi. Bunun üzerine şüpheli kargoda yapılan kontrolde, Van’dan İstanbul’a gönderilmek istenen Van çöreklerinin içerisine gizlenmiş 26 kilo 50 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, C.M.F.K. isimli şahsın kargo şirketine Y.G. isimli şahsın kimlik bilgilerini kullanarak kargoyu teslim ettiği tespit edildi. Bunun üzerine yapılan çalışmalar sonucunda C.M.F.K. isimli şahıs ve adına kargo gönderimi yapılan Y.G. isimli şahıs yakalandı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.