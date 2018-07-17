Gevaş’ta AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı

Kızılay Kampında yapılan ve AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu’nun başkanlığında Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, belediye meclis üyeleri, il ve ilçe parti teşkilatları, yerel yönetimler birimlerinin katılımları ile gerçekleştirilen ’Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı’ selamlama konuşmaları ile başladı. AK Parti Van İl Yerel Yönetimler Birim Başkanı Osman Türkmen, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe ve İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu birer selamlama konuşması gerçekleştirdi.

Toplantının önemine değinen AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van’ın ve tüm ilçelerinin yerel belediyecilik anlamında alabileceği en iyi hizmeti almaları için mutlak olarak ak belediyecilik ile tanışılması gerektiğini vurguladı. 2019 yerel seçimlerinin olası bir durumla erkene çekilmesi halinde partinin tüm kademeleri ile seçime daima hazır olduklarını da vurgulayan Başkan Türkmenoğlu, yarın seçim varmış gibi çalışmalarının devam edeceğini ifade etti. Türkmenoğlu, "Önümüzde Van’ın gelişip ve büyümesi için bir kader seçimi olan yerel seçimler var. Biz AK Parti Van İl Teşkilatı olarak bu seçimlerin memleketimiz için öneminin farkındayız. Her daim hizmet bekleyen Vanlı hemşehrilerimiz, merkez ve tüm ilçelerde tercihlerini ak belediyecilikten yana kullanarak hizmet istediklerini vurgulayacaklar. Geçmişte yerel yöneticilik anlamında çok sıkıntılar çektik. Vanlı, geçmişteki belediyenin hizmette sınıfta kaldığı günleri unutmadı. Biz şimdiden memleketimizin kaderi için yerel seçimlere hazırlık içerisindeyiz. Rabbim bizleri muvaffak eylesin" dedi.

Toplantı, daha sonra basına kapalı bir şekilde devam etti.