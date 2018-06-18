Gürpınar Belediyesi ekiplerine saldırı

İlçede yürütülen "Gürpınar’a Hoşgeldin Bebek" projesi kapsamında yeni bebeği olan aileleri ziyaret eden belediye ekiplerine, Savacık Mahallesi’nde HDP’nin seçim aracındaki kişilerce saldırı yapıldı. Aracı zorla durdurup belediye personeline sözlü saldırıda bulunarak fotoğraf çeken kimliği belirsiz kişiler, araçtaki paketlere de zarar verdi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülürken, Gürpınar Belediyesi de yaptığı açıklamayla olayı kınadı. Sosyal medya üzerinde yapılan açıklamada, “Belediyemiz tarafından sürdürdüğümüz ‘Gürpınar’a Hoşgeldin Bebek’ projesi kapsamında mahallelerimizi dolaşarak ailelerimizi ziyaret eden ekibimize yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Olayın takipçisiyiz. Milletimizle aramıza girmeye çalışanlar hiçbir zaman başaramayacaklar” denildi.