İpekyolu Belediyesinden ‘Oyun Sokağı’ projesi

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, hem geleneksel hem de güncel geliştirici, eğitici ve eğlendirici oyunları öğreterek, çocukların zamanlarını zevkle geçirebilecekleri bir sokak sunmak için çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Ekiplerimiz, Cumhuriyet Mahallesi Eski Cezaevi Caddesi Çalık Sokak üzerinde park alanı olarak geçen ve bakımsız bir görünüme sahip olan ara sokağı tamamen trafikten arındırarak yapılacak peyzaj çalışmalarının ardından çocukların güzel ve verimli vakit geçireceği oyun sokağı haline getiriyor. Temmuz ayının sonunda yapımına başlanan ve eylül ayında tamamlanarak hizmete açılması planlanan Çocuk Oyun Sokağı’nda trafik kurallarını öğretici alan, bowling alanı, survivor oyun parkuru, satranç, ip atlama, mendil kapmaca, mini basketbol sahası, sek sek oyun alanı, renkli zıplama alanları, salıncak ve kaydıraktan oluşan oyun alanları bulunacak” denildi.