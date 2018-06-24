İpekyolu’nda bebekler sevgiyle büyüyor

İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, “Uygulama çerçevesinde, ilçemiz sınırlarında doğan bebeklerimizin aileleri bizzat evlerinde ziyaret edilerek, Başkan Vekilimiz Cemil Öztürk’ün kişiye özel tebrik mesajı ve hediyesinin yanı sıra, zıbın takımı, bebek bezi, şampuan, sabun, pudra, oyuncak, diş kaşıyıcı ve ıslak mendil gibi bebeklerin temel ihtiyaçlarını içeren bir hediye seti takdim ediliyor. Hediye setinin diğer bir önemli parçası da, yeni doğmuş bebek ve anne bakımı-sağlığına yönelik bilgiler içeren, uzmanlarca hazırlanmış broşürler. Projenin uygulamaya konulduğu ilk 2 hafta içerisinde yaklaşık 200 yeni doğan bebek ailesine ziyarette bulunuldu. Sağlıklı nesiller yetiştirmenin ilk şartlarından olan bebek ve çocuk bakımı konusunda ailelerimizi desteklemek ve bilinçlendirmek amaçlı “Sevgiyle büyütelim” projemiz; belediyemizin alt ve üst yapı hizmetleri kadar değer verdiği sosyal faaliyetlerinin önemli bir parçası olarak bundan sonra da devam edecektir” denildi.