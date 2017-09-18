İpekyolu’nda ilk ders zili çaldı

İpekyolu Kaymakamlığı ve belediyesi, eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle Kerim Tuncer İlk ve Ortaokulunda bir dizi etkinlik düzenledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda, halkoyunu ve tekvando gösterisi sergilendi, şiirler okundu. Öğrenciler adına yapılan konuşmaların ardından bir grup 4. sınıf öğrencisi, okula yeni başlayan 1. sınıf öğrencilerine ‘okula hoş geldiniz’ diyerek çiçek sundu.

Okul Müdürü Mehmet Reşit Kavalı’nın kısa konuşmasının ardından kürsüye çıkan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, eğitimin bir toplumu, bir devletin geleceğini tayin eden, gelecekte nerede olacağını belli eden bir ülkenin ve toplumun en önemli unsuru olduğunu söyledi. Öztürk, “Bizlerde gerek devletimiz olarak, gerek hükümetimiz olarak ve gerekse Van üzerinde valilik, İpekyolu Kaymakamlığı ve belediyesi olarak eğitimle ilgili her türlü çalışmaya, projeye destek verdik. İnanıyoruz ki eğitim bir toplumu, bir bireyi geleceğe yönelik olumlu bir şekilde değiştiren, geleceğe hazırlayan en önemli etkendir. Çocuklarımızın almış olduğu iyi bir eğitimle geleceğe bakması, özgüvenli ve çevreye duyarlı, kurallara duyarlı olması, milli ve manevi değerlere sahip olması, en önemlisi de iyi bir insan olması ve dolayısıyla bu özelliklere sahip olan çocuklarımızın ülke adına güzel bir katma değer üretmesi önemli olduğu için önce eğitim dedik” dedi.

Çok kısa bir süre olmasına rağmen İpekyolu Kaymakamlığı ve belediyesi olarak eğitimle ilgili birçok önemli projeyi başlattıklarını ifade eden Öztürk, “Bu kapsamda birçok proje devam ediyor. Göreve başlar başlamaz İpekyolu Belediyesi olarak ilk işimiz 60 bin öğrencimiz için TEOG deneme sınavını yapmak olmuştu. Burada 60 bin sayısı önemli bir sayıdır. Çünkü 81 ilimizde 60 bin sayısını geçmeyen ilimiz mevcuttur. Fakat bizim 90 bine yaklaşan öğrencimiz var. Bunlarla alakalı çalışmaları önemsiyorum. Belediye olarak gerek okullarımızın temizliği, gerek okullarımızın yıkanması, gerek okullarımıza çocuk parklarının yapılması, tiyatro, sinema, İstanbul ve Çanakkale gezisi gibi birçok çalışmaya imza attık” diye konuştu.

Konuşmasında, okulda gerekli yer tahsisi yapıldığı takdirde Z-Kütüphanesi müjdesi veren Öztürk, kütüphanenin okula hayırlı olmasını diledi.

Öztürk, plaket sunulması ve okul açılışının ardından sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Ardından öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtan Öztürk, daha sonra okuldan ayrıldı.