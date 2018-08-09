İtfaiye ekibinin 5 saatlik çalışmasıyla ot yangını söndürüldü

Gürpınar ilçesine bağlı Ongün Mahallesi’nde ot yangını ihbarı alan Büyükşehir Belediyesine bağlı Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, olay yerine hemen gitti. Kuru ot yığınlarının tutuşması ile başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Alevlerin önce bir ahıra, ardından da çevrede bulunan evlere sıçraması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında ve koordineli bir şekilde çalışmasıyla yangın daha fazla yayılmadan kontrol altına alınırken, olası bir facianın da önüne geçildi.

İtfaiye ot yangınlarına karşı uyardı

Son zamanlarda artan ot yangınlarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Abdulilah Arvas, vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.

Son günlerde yaşanan ot yangınları ile ilgili ciddi bir mesai harcadıklarını belirten Abdulilah Arvas, “Küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu ilimizde kış aylalarında hayvanların besin ihtiyacını karşılamak üzere vatandaşlarımız tarafından biçilen otlar korutularak yığınlar halinde muhafaza edilmektedir. Bu da özellikle ağustos-eylül aylarında çok sayıda ot yangınına sebep olmaktadır. Çoğunluğu dışarıda yakılan soba, mangal ve çocukların ateşle oynamalarından kaynaklanan bu yangınlara karşı vatandaşların daha dikkatli ve tedbirli davranmaları gerekir. Ot yığınlarının belli mesafeler bırakılmadan yan yana dizilmeleri, ev ve ahırların yanına ya da çatılarına bırakılması da adeta faciaya davetiye çıkarmaktadır. Bu konuda mahalle sakinlerimizin biraz daha duyarlı davranmalarını, mümkün mertebe ot yığınlarını yerleşim yerlerinden uzakta belli mesafelerle bırakmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Son günlerde yaşanan ot yangınlarının ekiplerin zamanında ve cansiperane müdahaleleriyle faciaya dönüşmeden söndürüldüğünü belirten Arvas, ayrıca yangınlarda zamanında itfaiyeye haber verilmesinin de hayati önem taşıdığını vurguladı.