Diğer
Kategoriler
09 Ağustos 2018 14:29

İtfaiye ekibinin 5 saatlik çalışmasıyla ot yangını söndürüldü

Van’ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen ot yangını, itfaiyenin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

İtfaiye ekibinin 5 saatlik çalışmasıyla ot yangını söndürüldü

09 Ağustos 2018 14:29


Gürpınar ilçesine bağlı Ongün Mahallesi’nde ot yangını ihbarı alan Büyükşehir Belediyesine bağlı Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, olay yerine hemen gitti. Kuru ot yığınlarının tutuşması ile başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Alevlerin önce bir ahıra, ardından da çevrede bulunan evlere sıçraması korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin zamanında ve koordineli bir şekilde çalışmasıyla yangın daha fazla yayılmadan kontrol altına alınırken, olası bir facianın da önüne geçildi.



İtfaiye ot yangınlarına karşı uyardı


Son zamanlarda artan ot yangınlarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Abdulilah Arvas, vatandaşların daha dikkatli ve duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.


Son günlerde yaşanan ot yangınları ile ilgili ciddi bir mesai harcadıklarını belirten Abdulilah Arvas, “Küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu ilimizde kış aylalarında hayvanların besin ihtiyacını karşılamak üzere vatandaşlarımız tarafından biçilen otlar korutularak yığınlar halinde muhafaza edilmektedir. Bu da özellikle ağustos-eylül aylarında çok sayıda ot yangınına sebep olmaktadır. Çoğunluğu dışarıda yakılan soba, mangal ve çocukların ateşle oynamalarından kaynaklanan bu yangınlara karşı vatandaşların daha dikkatli ve tedbirli davranmaları gerekir. Ot yığınlarının belli mesafeler bırakılmadan yan yana dizilmeleri, ev ve ahırların yanına ya da çatılarına bırakılması da adeta faciaya davetiye çıkarmaktadır. Bu konuda mahalle sakinlerimizin biraz daha duyarlı davranmalarını, mümkün mertebe ot yığınlarını yerleşim yerlerinden uzakta belli mesafelerle bırakmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.


Son günlerde yaşanan ot yangınlarının ekiplerin zamanında ve cansiperane müdahaleleriyle faciaya dönüşmeden söndürüldüğünü belirten Arvas, ayrıca yangınlarda zamanında itfaiyeye haber verilmesinin de hayati önem taşıdığını vurguladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
28
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç