Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yoğun talep

Van Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 15 Mayıs’ta temeli atılan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında hizmete girecek olan Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için kayıtlar alınmaya başlandı. Van başta olmak üzere çevre illerden yoğun bir kayıt başvurusunun olduğunu ifade eden Özel Van OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Sadık Taş, çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi. Projenin Van için çok önemli olduğunu ifade eden Taş, “2018-2019 yılında eğitim öğretim camiasının bir halkası haline geleceğiz. Bin 520 öğrenci kapasitemiz olmasına rağmen şu anda sadece 9 ve 10’uncu sınıflar olacağı için yaklaşık 700 gibi bir kayıt alacağız” dedi.

Kayıtların kısa süre önce başlamasına rağmen ön kayıtlarda 400 kişinin başvuruda bulunduğunu dile getiren Taş, “Okul kaydı için herhangi bir puan kriteri olmamasına rağmen biz iyi bir eğitim vermek adına öncelikli olarak okudukları okullarda takdir ve teşekkür almış olan öğrencilerimize bir karne hediyesi olarak kesin kayıt imkanı veriyoruz. Bunun dışındaki öğrencilerimiz ise LGS puan sıralamalarına göre alınacaklardır. Şu anda ön kayıtlarımızı gerçekleştiriyoruz. Yoğun bir talep var. Ön kayıtlarda 400 kişi bize başvurdu. Biz şu anda 200 kişinin kaydını yapmış bulunmaktayız. 700’den fazla bir talep bekliyoruz. Yoğun talep nedeniyle istemediğimiz halde birçok öğrenciyi geri çevirmek zorunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

2010 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak bir protokolü doğrultusunda gerçekleşen projenin tamamen devlet destekli olduğunu vurgulayan Taş, gerek teorik gerekse uygulamalı eğitim alanında projenin önemli olduğunu ifade etti. Okulun kolej konseptinde olduğunu, ancak ilk yıl için sadece 9 ve 10’uncu sınıfları tek alacaklarının altını çizen Taş, “Anadolu lisesi olarak elektrik ve elektronik, gıda, bilişim ve kimya teknolojisi alanlarında eğitimlerimizi vereceğiz. Van olarak tekstilde çok büyük işletmelerimiz yok. Bu işletmelerimiz olmadığı için ara eleman yetiştirmek adına bu alanlarda eğitim vereceğiz. İnşallah ileriki zamanlarda bu bölümler artacaktır” şeklinde konuştu.

Projede en önemli unsurlardan birinin öğrencilerin kendi yetenekleri doğrultusunda, istedikleri işi yapma fırsatı bulabilecek olması olduğunu belirten Taş, “Teorik eğitimde öğrenciler köreliyorlar. Öğrenciler istemedikleri bölümlere gidip mezun olduktan sonra boşta kalabiliyorlar. Binlerce gencimiz şu anda iş bulma konusunda tereddütteler. Bunun yanında işletmeler de teknik eleman bulmakta problem yaşıyor. Bu proje hem işsizlik oranını düşürecek boyuttadır hem de teknik eleman olarak bölgeye hizmet verecektir. Bizim buradan bölgedeki iş adamlarımıza çağrımız; organize sanayi bölgesi içerisinde bir Gaziantep, bir Bursa olamasak ta Doğu Anadolu Bölgesinde Van, gerçek anlamda sanayinin birinci adresi olabilecek potansiyelde bir ildir. Biz teknik eleman yetiştireceğiz, sizlerde buralarda işletmeler kurun. Böylece hem bölgemizi hem de ilimizi geliştirelim” dedi.