Türkmenoğlu, şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

24 Haziran Genel Seçimleri için çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Van İl Başkanlığı, her akşam Van İl Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen iftar programlarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan programlar kapsamında Van ve ilçelerde bulunan şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelen AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, iftar öncesi bir selamlama konuşması yaptı. Şehitlerimizin bizlere emaneti olan aileleri ile iftar yapmanın kendilerine tarifsiz bir mutluluk verdiğini söyleyen Başkan Türkmenoğlu, bu vesile ile tüm şehitlere bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize de şifalar diledi. Şehitliğin, Peygamberlik makamından sonraki en yüksek manevi mertebe olduğunu hatırlatan Türkmenoğlu, ‘‘Gazilerimiz de bu vatan uğruna cesurca mücadele etmiş, bedel ödemişlerdir. Bu toprakları vatan kılan şehitlerimizin aziz kanları ve gazilerimizin fedakâr mücadeleleri olmuştur. Tüm terör saldırıları ülkemizin birliğine, bütünlüğüne karşı yapılmış korkakça saldırılardır. Bu tür saldırılarla Türkiye’ye, aziz milletimize diz çöktürebileceklerini, bizi istedikleri noktaya getirebileceklerini sanıyorlar. Güçlü iktidarımız ve milletimiz buna asla izin vermeyecektir, milletimiz asla bu oyuna gelmeyecektir. Türkiye’nin terörle mücadelesi mutlaka ama mutlaka başarıyla sonuçlanacaktır. Türkiye’ye yakışır bir biçimde şehit yakınları, gazilerimiz ve onların ailelerine, sizlere sahip çıkmayı ulvi bir görev olarak kabul ediyoruz. Vatanı için, milleti için, ülkesi için, değerleri için hayatını feda etmek kahramanlığın en büyüğüdür. Bu fedakârlığın karşısında dünyevi hiçbir imkânın, dünyevi hiçbir makamın lafı olamaz. Bizim yapmaya çalıştığımız onların aziz hatırasına bir nebze olsun layık olmaya çalışmaktır. Burada değerli gazilerimiz ve şehit yakını ailelerin yanında AK Parti hükümetlerimizin şehit yakınları için yaptıklarını anlatmaktan hicap duyuyorum, yaptıklarımız zaten boynumuzun borcu. İnşallah daha fazlasını yapmak için çalışacağız. Sizler tüm hizmetlerin en iyisini hak ediyorsunuz’’ şeklinde konuştu.

İftar programının ardından şehitlerin aileleri ile görüşülerek, dilek ve istekleri de dinlendi.