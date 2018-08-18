Tuşba Belediyesi’nden ‘dolara inat halka ucuz ekmek’

Brunson’un krizi nedeniyle döviz kur-u’nun Türk Lirası’na karşı yapılan atraksiyon ve manipülasyona tepki amacıyla ‘Dolara İnat Halka Ucuz Ekmek’ sloganıyla 60 kuruşa ekmek satışına başladı.

Tuşba Belediyesi; sağlıklı, kaliteli ve en uygun ücretle halkın temel gıda kaynağı olan ekmek ihtiyacını karşılamak için tüm imkanlarını tekrar seferber etti. Her vakit vatandaşa en iyi hizmeti tam vaktinde sunmanın gayreti ve azmi içinde olan Tuşba Belediyesi, modern tesislerde el değmeden ve yüksek kalitede üretilen katkısız ekmeği tekrar vatandaşa sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Van’da başlattığı ve bir ilk olma özelliğine sahip olan Tuşba Halk Ekmek uygulamasını Ramazan ayı dolayısıyla bir süredir ara vermişti. Tuşba Belediyesi, Amerika ile Türkiye arasında yaşanan Papaz Brunson’un krizi nedeniyle döviz kurunun Türk Lirası’na karşı yapay haksız ve hukuksuz ve karşılıksız doların oyununu bozmak amacıyla ‘Dolara İnat Halka Ucuz Ekmek’ sloganıyla 60 kuruşa ekmek satışına başladı.

30 Mart 2014 yerel seçimlerdeki vaatlerinden birinin de halka kaliteli, hijyenik, sağlıklı ve uygun fiyatta ekmek sağlamak olduğunu dile getiren Başkan Özgökçe, “Allah’a hamd olsun halkımıza verdiğimiz sözlerimizin tümünü yerine getirmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Sıfırdan başlayıp pek çok Büyükşehir Belediyesi’nin dahi yapamadığı mega projeleri kıt bütçeye rağmen gerçekleştirdik. Tuşba tamamen kırsal özellikle bir Belediye olarak ilçe halkının maddi durumu iyi olmayan tamamen kenar mahalle statüsündedir. Halkımız; sürekli bize ekmek fiyatlarının çok yüksek olduğu, kalabalık ailelerin bunu karşılayamadıkları ve düzenli olarak taze ekmek alamadıklarını belirtiyorlardı. Ailelerin çok yoğun talepleri üzerine biz de Türkiye’nin birçok ilinde olan ve Van’da da bir ilk olan ‘Halk ekmek’ çalışmasını başlatmıştık. Ancak Ramazan ayında halkın daha çok pide almaları ve başka bazı sebeplerden dolayı bir müddettir ara vermiştik. Bu sürede vefalı ve kadirşinas halkımızdan gelen çok yoğun talep üzerine 14 Ağustos’tan itibaren yaşanan döviz kur’undaki artışa rağmen halkımıza 60 kuruştan Ekmek satışına başladık” dedi.

Şu an alt sınırı 250 gram olan ekmeğin üretimini Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tebliğde yapılan değişiklikle israfı önlemek amacıyla artık 200 gram üretileceğinin belirtilmesi üzerine Tuşba Belediyesi de sofralardaki israfı önlemek ve sofrada sıfır atık amacıyla ‘Halk ekmeğin’ gramajını 200 gram olarak belirlemişti.

Tuşba Belediyesi’nin Akköprü Mahallesi Özalp Yolu üzeri Sıhke TOKİ Kavşağı ile Akköprü Mahallesi Esenyurt-Tuşba Dostluk Parkı, Abdurrahmangazi Mahallesi İskele Caddesi Koçbaşı Sokak Lezgin Usta Durağı, Abdurrahmangazi Mahallesi Tuşba İlçe Emniyet Müdürlüğü arkası, Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi Postane karşısı, Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi Leylak 1. Sokak, İstasyon Mahallesi Şairizi 4. Sokak Selahattin Eyyübi Parkı karşısı, Kalecik TOKİ Şehit Soner İdil Spor Tesisleri arkasındaki noktalar olmak üzere ilk etapta 8 noktada kurduğu halk ekmek satış noktalarına sabah 07.00-12.00 saatleri arasında gelen vatandaşlar, sıcak ve hijyenik ekmek alabilecekleri kaydedildi.

Tuşba’da ‘askıda ekmek’

Maddi durumları çok kötü olup hiç ekmek alamayacaklar için tüm satış büfelerimizde hayırseverlerin ciddi destekleri ile ‘askıda ekmek’ faaliyeti ile bölge halkının ciddi teveccühlerine mazhar oldu.