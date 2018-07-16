Van’da kaçakçılık operasyonu

Gürpınar ilçesi Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince devam eden yol emniyet ve kontrol faaliyetinde bir kamyonette arama yapıldı. Aramada, bin 926 adet muhtelif kozmetik ve mutfak malzemesi ele geçirilirken, olayla ilgili araç sürücüsü Suriye uyruklu şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gevaş ilçesindeki Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, 2 şüpheli araçta yapılan aramada 200, İpekyolu ilçesinde ise 720 paket olmak üzere toplam 920 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.