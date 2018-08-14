 » Vanlı 105 Genç ‘Genç Ağaçlar Kök Salıyor Projesi” Kapsamında Uğurlandı

Van Valiliği Koordinasyonunda yürütülmekte olan ve Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) tarafından finanse edilen “Genç Ağaçlar Kök Salıyor Projesi” kapsamında Vanlı gençler; İstanbul, Bursa, Çanakkale, Edirne ve Bilecik illerinin yer aldığı gezi programına katılıyor. Toplamda 405 Vanlı gencin faydalanacağı il dışı gezilerinin ikinci kafilesi Van Ferit Melen Havalimanı’ndan uğurlandı. 105 kişiden oluşan kafileler, ‘Genç Seyyahlar Medeniyetimizin İzinde’ sloganıyla tarih-kültür gezilerinden faydalanıyor. Van Valisi Murat Zorluoğlu’nun özel çabaları ile Van’a kazandırılan proje, Van gençliğinin sosyal gelişimine katkıda bulunarak; aktif, katılımcı, kendini geliştirmiş, değerlerine sahip çıkan, özgüveni yüksek, donanımlı ve girişimci gençlerin yetişmesine destek olmak amacıyla hayata geçirildi. Projenin uygulandığı gençlik merkezlerinde, kurs ve eğitim alan öğrenciler arasından seçilen gençlerin, 4 ayrı kafile halinde gidecekleri İstanbul, Bursa, Çanakkale, Edirne ve Bilecik gibi illeri gezeceğini ifade eden yetkililer, gençlerin tarih ve kültürün önemli eserleriyle buluşturulacağını söylediler. Birçok gencin belki de ilk defa şehir dışına çıkacağını dile getiren yetkililer, “Gençler, gezi programının başlangıç yeri olan İstanbul’a uçak ile seyahat edecek ve program kapsamında 4 farklı ilde, 5 yıldızlı otellerde konaklayacaktır. Profesyonel rehberler eşliğinde İstanbul, Bursa, Çanakkale, Edirne ve Bilecik illerindeki önemli tarihi, kültürel ve manevi mekanları gezecekler. Ayrıca yapılacak il dışı Tarih-Kültür gezilerinden sonra toplamda 1035 gencin faydalanacağı “Van Kültür Gezileri” ve “Van Gölü Havzası Tarih-Kültür Gezileri” düzenlenecektir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek bu il içi ve il dışı kültürel gezilerle gençlerimiz, ülkemizin ve ilimizin tarihini, kültürünü ve değerlerini tanıyarak sahip olduğumuz zenginlikleri görme-yaşama şansı bulacaklardır” ifadelerini kullandılar.