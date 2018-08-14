Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Van
  •  » Vanlı 105 Genç ‘Genç Ağaçlar Kök Salıyor Projesi” Kapsamında Uğurlandı
14 Ağustos 2018 10:22

Vanlı 105 genç ‘Genç ağaçlar kök salıyor projesi” kapsamında uğurlandı

Van Valiliği Koordinasyonunda yürütülmekte olan ve Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) tarafından finanse edilen “Genç Ağaçlar Kök Salıyor Projesi” kapsamında 105 Vanlı genç, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Edirne ve Bilecik illerine uğurlandı.

Vanlı 105 genç ‘Genç ağaçlar kök salıyor projesi” kapsamında uğurlandı

14 Ağustos 2018 10:22


Van Valiliği Koordinasyonunda yürütülmekte olan ve Sanayi ve Kalkınma Bakanlığı Sosyal Destek Programı (SODES) tarafından finanse edilen “Genç Ağaçlar Kök Salıyor Projesi” kapsamında Vanlı gençler; İstanbul, Bursa, Çanakkale, Edirne ve Bilecik illerinin yer aldığı gezi programına katılıyor. Toplamda 405 Vanlı gencin faydalanacağı il dışı gezilerinin ikinci kafilesi Van Ferit Melen Havalimanı’ndan uğurlandı. 105 kişiden oluşan kafileler, ‘Genç Seyyahlar Medeniyetimizin İzinde’ sloganıyla tarih-kültür gezilerinden faydalanıyor. Van Valisi Murat Zorluoğlu’nun özel çabaları ile Van’a kazandırılan proje, Van gençliğinin sosyal gelişimine katkıda bulunarak; aktif, katılımcı, kendini geliştirmiş, değerlerine sahip çıkan, özgüveni yüksek, donanımlı ve girişimci gençlerin yetişmesine destek olmak amacıyla hayata geçirildi. Projenin uygulandığı gençlik merkezlerinde, kurs ve eğitim alan öğrenciler arasından seçilen gençlerin, 4 ayrı kafile halinde gidecekleri İstanbul, Bursa, Çanakkale, Edirne ve Bilecik gibi illeri gezeceğini ifade eden yetkililer, gençlerin tarih ve kültürün önemli eserleriyle buluşturulacağını söylediler. Birçok gencin belki de ilk defa şehir dışına çıkacağını dile getiren yetkililer, “Gençler, gezi programının başlangıç yeri olan İstanbul’a uçak ile seyahat edecek ve program kapsamında 4 farklı ilde, 5 yıldızlı otellerde konaklayacaktır. Profesyonel rehberler eşliğinde İstanbul, Bursa, Çanakkale, Edirne ve Bilecik illerindeki önemli tarihi, kültürel ve manevi mekanları gezecekler. Ayrıca yapılacak il dışı Tarih-Kültür gezilerinden sonra toplamda 1035 gencin faydalanacağı “Van Kültür Gezileri” ve “Van Gölü Havzası Tarih-Kültür Gezileri” düzenlenecektir. Proje kapsamında gerçekleştirilecek bu il içi ve il dışı kültürel gezilerle gençlerimiz, ülkemizin ve ilimizin tarihini, kültürünü ve değerlerini tanıyarak sahip olduğumuz zenginlikleri görme-yaşama şansı bulacaklardır” ifadelerini kullandılar.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
27
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    27°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç