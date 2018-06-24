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24 Haziran 2018 10:23

Vanlılar oy kullanmaya başladı

Van’da yaşayan vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve 27.

Vanlılar oy kullanmaya başladı

24 Haziran 2018 10:23

Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.


Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimi için oy kullanacak yaklaşık 640 bin Vanlı seçmen sandık başına gitmeye başladı. Sabah erken saatlerde sandık başına gelen vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı. Yapılan hazırlıkların ardından sabah 08.00’da başlayan oy verme işlemlerinde vatandaşlar, akşam saat 17.00’a kadar oylarını kullanmaya devam edebilecek. Güvenlik güçleri oy kullanılan okulların çevresinde geniş güvenlik önlemler aldı.




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