Altınovalı güreşçiler Kırkpınar’da iddialı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne katılmak üzere uğurlandı.

Altınova Belediye Meclis üyeleri Hasan Karabacak, Birol Bayram ve Altınova Belediyesi Zabıta Amiri Salih Akbaş ve vatandaşlar, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde er meydanına çıkacak Altınova Belediyespor Kulübü güreşçilerini yolcu ettiler.

Altınova Belediye Meclis üyeleri Hasan Karabacak ve Birol Bayram, Semih Turgut ile Burak Kaya tarafından çalıştırılan pehlivanlardan derece beklediklerini ifade ederek, “Yağlı güreşler bizim ata sporumuzdur. Sporda yenmek de var, yenilmek de. Dualarımız ve kalbimiz daima sizlerle. Güle güle gidin. Güle güle gelin” dediler.

Bu yıl 656.’sı düzenlenecek olan Tarihi Geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 14 Temmuz Cuma günü başlıyor. 16 Temmuz Pazar günü de 2017 yılının Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı’nın belirleneceği final güreşi yapılacak.