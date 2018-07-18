Evini uyuşturucu serasına çevirdi

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu satıcılarının bir evde hint keneviri yetiştirdiği istihbaratını alınca şahısları takibe başladı. Yeterli delile ulaşılmasıyla düğmeye basan polis, Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki eve operasyon düzenledi. Eve giren polisler adeta bir uyuşturucu serası ile karşılaştı. Odalarda oluşturulan özel düzeneklerle dişi hint keneviri üretimi yapıldığını gören polis H.K., M.K., S.K. gözaltına aldı.

Ayrıca evde yapılan aramada 269 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 6 kök hint keneviri, 184 gram hint keneviri tohumu, 0.71 gram ekstasy hap, uyuşturucu madde üretim ve çoğaltımında kullanılan kurulu düzenek ve çeşitli materyaller ele geçirildi.