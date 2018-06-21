Kazadan sonra kaybolan köpekleri bulana büyük ödül

Köpeklerin sahibi Emrah Karataş ise köpeği bulanlara ödül vereceğini belirtti.

Bayramın üçüncü günü, Osmangazi Köprüsü İstanbul istikametine doğru otomobili ile ilerleyen Emrah Karataş direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Otomobilde bulunan eşi, çocuğu ve eşinin kız kardeşi sağ salim çıkmayı başardı. Fakat otomobilde bulunan iki adet ’’Chow Chow’’ cinsi köpeği kazanın etkisiyle tasmalarından sıyrılıp kaçtı. Peşlerinden koşsa da yetişemeyen Karataş son olarak köpeklerinin fotoğrafları basılı olan ilanları her yere asmaya başladı.

Köpeğini bulanlara 5 bin liralık ödül de vereceğini belirten Karataş, ’’Bayramın üçüncü günü tatil dönüşü yolunda İstanbul’a giderken Osmangaszi köprüsü üzerinde trafik kazası geçirdik. Arabada eşim çocuğum, eşimin kız kardeşi ve iki köpeğimiz vardı. Araba paramparça oldu. Biz şans eseri sağ olarak çıkabildik. Yaralı olarak araçtan çıktığımıza sevinemiyorum. İki tane köpeğim kayıp. Beyaz renkli chow chow cinsi köpeklerimi bulamadım. Kazanın şokuyla tasmadan sıyrılıp Yalova istikametine doğru yolun karşısına geçip koşmaya başladı. Peşinden yalın ayak koştum ama bir süre koştuktan sonra yığıldım yerde kaldım. Daha sonra tekrar kendime gelip peşinden koşmaya başladım ama gözden kaybettim. Mobese kameralarından sağolsunlar baktılar yardımcı oldular. Köpeğin en son görüldüğü yer Altınova ilçesi. Köprü Koruma Şube Müdürlüğü’nün tam karşısındaki yoldan çiftliğe doğru kaçmışlar. Ondan sonrasını bilmiyoruz. ’’ diye konuştu.

Karataş köpekleri görenlerin 0532 622 6892 numaralı telefondan ulaşılmasını rica ederken, doğru ihbarda bulunanları ödüllendireceğini sözlerine ekledi.