Şehit mezarları karanfillerle süslendi

yıldönümü faaliyetleri başladı.

Anma törenleri Yalova Valisi Tuğba Yılmaz ve beraberindekilerin şehitliği ziyaret etmesi ile başladı. 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı kapsamında AK Parti Milletvekili Fikri Demirel, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Jülide Güner, ve beraberindekiler Yalova Şehitliği’ni ziyaret etti. Şehitliğe karanfil bırakan Vali Yılmaz ve beraberindekiler daha sonra okunan Kuran’ı kerimi dinlediler. Yalova Müftüsü Turgut Açari ise vatan savunmasında hayatını kaybedenlerin ruhları için dua etti.