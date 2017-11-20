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20 Kasım 2017 16:55

Validen Roman kadınlara istihdam sözü

Yalova’da Roman kadınların meslek sahibi olmasına imkan tanıyacak Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) hizmete girdi.

Validen Roman kadınlara istihdam sözü

20 Kasım 2017 16:55


Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Bağlarbaşı Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde kurulan Sosyal Dayanışma Merkezi törenle açıldı. Vali Tuğba Yılmaz, ilerleyen dönemlerde istihdama yönelik de katkılar vereceklerini söyleyerek, “Bu merkezimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burada yaşayan kardeşlerimizin hem kendilerine meslek edindirme noktasında bir fırsat verilmesi, iyi birer eğitim alması hem de çocuklarıyla güzel vakit geçirmesi hem de diğer bilinçlendirici alanlarda da; anne-çocuk ilişkileri, kadın sağlığı gibi konularda talep ettikleri konularda eğitim almalarını amaçladık. Kursiyerlerimize daha şimdiden başarılar diliyorum. Çok güzel eserler ortaya koyuyorlar. İnşallah buradan kurslarını başarıyla tamamlayanlara yönelik de istihdama katkıları konusunda desteklerimiz olacak. Ben hepsine başarılar diliyorum” dedi.


Yapılan konuşmanın ardından merkezin açılış kurdelesi kesilerek kursiyerlerin yaptığı çalışmalar incelendi. Kursiyerler ve çocuklarıyla yakından ilgilenen Vali Yılmaz, kursiyerlere başarılar diledi. Kursiyer çocuklarına ise oyuncak dağıtan Yılmaz, merkezin Yalova için de bir ilk olduğunu belirtti.




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