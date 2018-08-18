Yalovalı muhtar bir yıllık maaşını devlete bağışladı

Güneyköy muhtarı Mehmet Emin Baysal, bir yıllık muhtarlık maaşını devlete bağışladı. Türkiye’nin ABD ile yaşadığı kriz ve sonrasında doların artmasına tepki gösteren M. Emin Baysal, bir yıllık maaşını devlete bağışlayarak, "Devletim canımı istesin vermeye hazırım. Her zaman devletimin milletimin yanındayım. Bir yıllık maaşıma denk gelen 20 bin TL’yi devletime bağışlıyorum. Elimden geldikçe her zaman maddeten ve mânen devletime yardım etmeye devam edeceğim. Biz devletimizin yanındayız, bugünlerin de geçeceğine inanıyoruz. Millet olarak dimdik devletimiz ile birlikteyiz” diye konuştu.