Diğer
Kategoriler
18 Ağustos 2018 11:30

Yalovalı muhtar bir yıllık maaşını devlete bağışladı

Yalova’nın Güneyköy muhtarı Mehmet Emin Baysal, bir yıllık muhtarlık maaşını devlete bağışladı.

Yalovalı muhtar bir yıllık maaşını devlete bağışladı

18 Ağustos 2018 11:30


Güneyköy muhtarı Mehmet Emin Baysal, bir yıllık muhtarlık maaşını devlete bağışladı. Türkiye’nin ABD ile yaşadığı kriz ve sonrasında doların artmasına tepki gösteren M. Emin Baysal, bir yıllık maaşını devlete bağışlayarak, "Devletim canımı istesin vermeye hazırım. Her zaman devletimin milletimin yanındayım. Bir yıllık maaşıma denk gelen 20 bin TL’yi devletime bağışlıyorum. Elimden geldikçe her zaman maddeten ve mânen devletime yardım etmeye devam edeceğim. Biz devletimizin yanındayız, bugünlerin de geçeceğine inanıyoruz. Millet olarak dimdik devletimiz ile birlikteyiz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER YALOVA HABERLERİ
YALOVA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç