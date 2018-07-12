Yalovalı Nisa Nur için zamana karşı yarış

Beyninde tümör tespit edilen Nisa Nur’un son derece riskli olan operasyonunun yapılabilmesi için 15 günde 80 bin TL bulunması gerektiği belirtildi.

Başarılı bir öğrencisi olan 13 yaşındaki Nisa Nur Ceylan’ın hayatı beyninde tespit edilen tümör ile değişti. O günden sonra hastane hastane gezen kızın durumu her geçen gün daha da kötüye gitmeye başlayınca hekimler ameliyatın kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Küçük kızın babası Ali ve annesi Ebru Ceylan, doktorlarla görüşmelerinde ameliyatın son derece riskli olduğunu öğrendi. Aile, yaptığı araştırmada bu tip ameliyatları defalarca başarıyla gerçekleştiren, çok önemli bir siyasetçinin de bu anlamdaki ameliyatını yapan Yeditepe Hastanesi İhtisas Hastanesi uzmanlarından Prof. Dr. Uğur Türe’ye ulaştı. Prof. Dr. Türe, Nisa Nur Ceylan’ın raporlarını inceleyerek bu ameliyatı başarıyla gerçekleştirebileceğini, ancak 15 güne kadar operasyonun gerçekleştirilmesi gerektiğini aileye bildirdi. Ancak ameliyat için 80 bin TL’ye ihtiyaç olduğu dile getirildi. Bunun üzerine adeta zamana karşı bir yarış başladı. Aile, ihtiyaç duyulan parayı bu sürede temin edebilmek için yardım kampanyası başlatmaya karar verdi. Bunun için Yalova Valiliğine gereken başvurular yapıldı.

Talihsiz kızın sevenleri, ailenin sevenleri ve yakınları ise kampanyayı sosyal medya üzerinden duyurdu. Yalova bu noktada da duyarlılığını gösterdi. Hayırseverler, Nisa Nur için elini taşın altına koymaya başladı. Kısa sürede aileyi ümitlendirecek bir miktar para toplansa da ameliyat için talep edilen 80 bin TL’ye halen bir hayli yol var.

Genç kızın babası Ali Ceylan, “Bize bu ameliyatı neden devlet hastanesinde yaptırmadığımızı soruyorlar. Bu ameliyat gerçekten çok riskli. Görüştüğümüz doktorlar kızımın bu ameliyat sonrasında masadan kalkabileceğinin garantisini veremiyor. Bize bunu garanti eden tek kişi Yeditepe İhtisas Hastanesi’nden Prof. Dr. Uğur Türe oldu. Şimdi bunu bana soranlardan bir dakika durup düşünmelerini istiyorum. Eğer bu ameliyata girecek olan sizin yavrunuz olsaydı siz ne yapardınız? Para için böyle bir riski göze alabilir miydiniz? İşte ben de kızımı bedeli ne kadar olursa olsun zarar görmeyeceğini bana garanti eden bir doktora emanet etmek istiyorum. Yalovalıların beni anladığını biliyorum. Yardım için arayan ve küçük rakamlarla da olsa bize destek olmaya çalışan çok insan var. Hepsini ailemden görüyorum. Bu zor zamanımızda yanımızda olmaya çalışıyorlar. Buradan tüm Yalova’ya seslenmek istiyorum. Ne olur kızımı kurtarmama yardım edin” dedi.