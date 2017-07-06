Bakan Bozdağ tarafından açılışı yapılacak Adli Tıp Kurumu Yozgat Şube Müdürlüğü hizmet binasında aynı anda 3 otopsinin yapılabileceği iki otopsi salonu, 9 cenaze kapasiteli morg odası, skopi cihazı eşliğinde radyolojik görüntülemelerin yapılabildiği görüntüleme-tetkik odası bulunuyor. Hizmet binasında, biri geçici görevli olmak üzere iki adli tıp uzmanı, bir kimyager, bir otopsi teknikeri, bir otopsi teknisyen yardımcısı, bir teknisyen, bir temizlik görevlisi, 4 güvenlik personeli görev yapacak.

Bakan Bozdağ’ın temelini atacağı Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezinde ise Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personelin hizmet öncesi, adaylık ve hizmet içi eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında 2019 yılında faaliyete geçmesi planlanan eğitim merkezi, Eskipazar 2. mıntıka Mahallesinde inşa edilecek.

Yozgat Personel Eğitim Merkezinde; 5 adet 30 kişilik, 5 adet 60 kişilik, 1 adet 104 kişilik sınıf olmak üzere 11 eğitim sınıfında toplam 554 personele aynı anda eğitim verecek. Ayrıca 2 adet bilgisayar sınıfı, 1 adet yabancı dil sınıfı,1 adet ön büro danışma masası eğitim sınıfı, 1 adet duruşma salonu eğitim sınıfı, 1 adet mahkeme kalemi eğitim sınıfı, 1 adet interaktif sınıf ve 1 adet simülatör odası bulunacak. Eğitim sınıflarının yanı sıra 450 kişilik konferans salonu yer alacak.

Eğitim Merkezinde ayrıca kursiyerlerin eğitimden arta kalan zamanlarını değerlendirebilecekleri 1 adet kütüphane, 1 adet internet odası, 2 adet kafeterya, 1 adet spor salonu, 2 adet fitness salonu, 2 adet sauna, 2 adet Türk hamamı, 2 adet fin hamamı, 1 adet çocuk oyun salonu, 1 adet bilardo/masa tenisi salonu, 1 adet hobi salonunun yanı sıra doktorluk, kuaför ve mescitler de yer alacak.

Yarın gerçekleştirilecek açılış ve temel atma törenlerinde Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeleri ile Adalet Bakanlığı’nın üst düzey bürokratlarının da katılması bekleniyor.