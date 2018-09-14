Başkan Arslan: "Kapalı otoparkı yıl sonuna kadar hizmete açacağız"

Yozgat'ın otopark sorununun yeni olmadığını vurgulayan Başkan Arslan, şehrin otopark sorununun 30- 40 yıldır devam ettiğini ve bu zamana kadar ilk defa kendilerinin ciddi bir çalışma içerisine girdiklerini belirtti.

Arslan,"Geçmiş dönemlerden kaynaklı çarpık yapılaşma ve imar sorunlarından dolayı şehrimiz plansız bir şekilde gelişti. Göreve geldiğimiz günden bu yana önemli projeleri hayata geçirdik ve yapmaya da devam ediyoruz. Metruk binalar, hem tehlike arz ediyordu, hem de görüntü kirliliğine neden oluyordu. Biz bunları yıkarak ve yeni yollar açarak kentimizin adeta nefes almasını sağladık. İlimizin bugün otopark sorunu varsa bu yeni bir sorun değil. Yıllardır artarak devam eden bir sorundu. Biz bu sorunu çözmek için bugüne kadar kimsenin yapamadığı yer altı katlı otopark inşaatına başladık. Şuan kaba inşaatı tamamlanmak üzere ve inşallah yıl sonuna kadar en kısa sürede hizmete açmış olacağız" dedi.

Çalışmalar yapılırken zaman zaman haklı olarak sıkıntıların yaşandığını kaydeden Arslan,"Elbette bir çalışma yapıyorsunuz ve bu çalışma merkezde ve şehrin yoğunluğu olan bölgelerde olunca haliyle hepimiz etkileniyoruz. Bizim amacımız şehrimize kalıcı hizmetler eserleri üretmektir. Yapılan yatırımlar basit, küçük yatırımlar değil büyük projelerdir. Tabi bitince yatırımın hizmetin değeri daha iyi anlaşılıyor. Bunun örneklerini bütün mahallelerimizde görebiliriz." diye konuştu.