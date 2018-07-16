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16 Temmuz 2018 11:27

Bu köye gelenleri kapı ve duvarlarda Türk bayrakları karşılıyor

Kurtuluş Savaşı ve seferberlik döneminde şehit olan 22 Mehmetçik ve çok sayıda gazi yakınının oturduğu Yozgat’ın İnceçayır köyünde evlerin kapı ve duvarlarına çizilen Türk bayrağı, köy halkının vatan, millet ve bayrak sevgisinin en güzel örneğini gösteriyor.

Bu köye gelenleri kapı ve duvarlarda Türk bayrakları karşılıyor

16 Temmuz 2018 11:27


Yozgat’ın 80 haneli İnceçayır köyüne gelen vatandaşlar, köyün dağı, taşı, evlerin duvarları ve kapılarında rengini şehitlerin kanından alan Türk bayrağı ile karşılaşıyor. İnceçayır Köyü Kalkındırma, Geliştirme Derneği Başkanı Osman Karaca, köylülerin talepleri doğrultusunda evlerin duvar ve kapılarına Türk bayrağı çiziyor.


Köy sakinlerinden Şerife Erciyas, Kurtuluş Savaşı’nda kayınbabasının şehit düştüğünü belirterek, evinin kapısına Türk bayrağı çizdirdiğini söyledi. Erciyas, "Vatanımızı, milletimizi ve bayrağımızı çok seviyoruz. Benim kayınbabam şehitti. Onun için kapılarımıza Türk bayrağı yaptık. Bayrağımız inmez, ezanımız susmaz, çok şükür biz buradayız" dedi.


Köy sakinlerinden İsmail Akbaş ise, "Biz bu bayrağı taşıyacağız. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı seveceğiz. Köyümüzde her evden şehit olduğu için arkadaşımız her eve bayrak yapıyor. Köyümüze gelen herkes bayrakları görüyor ve gurur duyuyor" şeklinde konuştu.


Kurtuluş Savaşı ve seferberlik döneminde köylerinden çok fazla şehit ve gazi verdikleri için her evin duvar ve kapısına Türk bayrağı çizdiğini anlatan İnceçayır Köyü Kalkındırma, Geliştirme Derneği Başkanı Osman Karaca, "Bizim köyümüzde seferberliğe 41 kişi gitmiş, 22 tanesi dönmüş. Biz burada şehit Murat Karataş’ın evinin kapısına bayrak yaparken köylülerimiz dedi ki benim de dedem şehit, diğeri benim de dedem gazi dedi. Böylece köylülerden gelen talep doğrultusunda bütün kapılarımıza her haneye birer tane bayrak yaptık. Bu şekilde adımız İnceçayır köyü bayraklı köy olarak adlandırılıyor. İnceçayır köyü halkı olarak vatanımızın kıymetini biliyoruz. Ülkemizi çok seviyoruz, bayrağımızı çok seviyoruz. Allah devletimize, vatanımıza ve bayrağımıza zeval vermesin" dedi.


İnceçayır köyüne giren herkesi bayrakların karşıladığını söyleyen Karaca, "Bu köyde sağına soluna bakan herkes bayrak görmeden bu köyden çıkış yapamaz. Dağında, taşında, kapılarında, hanesinde her evde bayrak selamlar vatandaşı. Bu köyde 80 hane var. Tamamına yakınında bayrak var. Diğer kalan birkaç ev var, onları da en kısa zamanda tamamlayacağız. Köyümüz Türkiye genelinde adını duyurdu. Bayraklarıyla duyurdu ve Türkiye’ye model oldu. İnsanlar gurur duyuyorlar. Köyümüzde bayrakların bu kadar çok olmasının sebebi seferberlik ve Kurtuluş Savaşı’nda çok fazla şehit ve gazi verdiğimiz içindir” diye konuştu.




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